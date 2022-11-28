В Узбекистане проходит судебный процесс по делу о беспорядках в Каракалпакстане

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 28 ноября в Бухарском областном суде проходит рассмотрение уголовного дела в отношении 22 человек, подозреваемых в участии в беспорядках в Нукусе (Каракалпакстан), сообщает пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Как передает Kun.uz, среди подозреваемых учитель школы, преподаватель вуза, пенсионер, предприниматели, фермер и сотрудник уголовного розыска.

В настоящее время 20 подсудимых находятся под стражей, один – под домашним арестом и один – отпущен под общественное поручительство.

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Кого судят и по каким статьям?

Даулетмурат Тажимуратов

Родился в 1979 году. Адвокат адвокатского бюро «Ел хызметинде», ранее работал главным редактором в газете «Ел хызметинде».

Он обвиняется по статьям 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение через статью 28), 159 (посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан), 167 (хищение путём присвоения или растраты), 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности), 244 (массовые беспорядки) и 244-1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку) Уголовного кодекса.

Лолагул Каллыханова

Родилась в 1989 году. Администратор интернет-издания Makan.

Она обвиняется по статьям 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение через статью 28), 159 (посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан), 244 (массовые беспорядки) и 244-1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку) Уголовного кодекса.

Азамат Турданов

Родился в 1984 году. Директор колледжа олимпийского резерва Нукуса.

Он обвиняется по статьям 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение через статью 28), 159 (посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан) и 244 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса.

Ахмет Сметуллаев

Родился в 1993 году. Тренер в детско-юношеской спортивной школе Чимбайского района.

Он обвиняется по статьям 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение через статью 28), 159 (посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан) и 244 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса.

Даулетмурат Джиемуратов

Родился в 1984 году. Директор ООО «Кораузак Сахиб».

Обвиняется по статьям 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение через статью 28), 159 (посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан) и 244 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса.

Бахтияр Кадирбергенов

Родился в 1986 году. Администратор веб-сайта Ayama, блогер.

Он обвиняется по статьям 244 (массовые беспорядки) и 277 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Байрам Сейтниязов

Родился в 1967 году. Безработный.

Обвиняется по статьям 244 (массовые беспорядки) и 244-1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку) Уголовного кодекса.

Аллабай Токимбектов

Родился в 1973 году. Занимался неофициальной имамской (религиозной) деятельностью.

Обвиняется по статье 244 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса.

Кахарман Сейтимов

Родился в 1972 году. Предприниматель.

Обвиняется по статье 244 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса.

Азамат Нуратдинов

Родился в 1989 году. Преподаватель в общеобразовательной школе №9 Муйнакского района, блогер.

Он обвиняется по статьям 244 (массовые беспорядки) и 244-1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку) Уголовного кодекса.

Сейдабулла Медетов

Родился в 1989 году. Руководитель фермерского хозяйства «Келешек ушун».

Обвиняется по статьям 244 (массовые беспорядки) и 244-1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку) Уголовного кодекса.

Нурлан Найыпов

Родился в 1968 году. Пенсионер.

Обвиняется по статьям 244 (массовые беспорядки) и 244-1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку) Уголовного кодекса.

Полат Шамшетов

Родился в 1977 году. Начальник отдела в управлении уголовного розыска МВД Каракалпакстана.

Он обвиняется по статье 244 (массовые беспорядки).

Разбек Бекмуратов

Родился в 1992 году. Преподаватель государственного университета Каракалпакстана.

Обвиняется по статьям 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение), 244 (массовые беспорядки) и 247 (незаконное завладение огнестрельным оружием, боевыми припасами, основными частями огнестрельного оружия, взрывчатыми веществами, средствами взрывания или взрывными устройствами) Уголовного кодекса.

Султанбек Каипов

Родился в 1992 году. Безработный.

Обвиняется по статьям 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение), 244 (массовые беспорядки) и 244-1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку) Уголовного кодекса.

Бердах Генжебаев

Родился в 1996 году. Безработный.

Он обвиняется по статьям 164 (разбой), 244 (массовые беспорядки) и 277 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Саламат Калилаев

Родился в 1976 году. Безработный.

Он обвиняется по статье 244 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса.

Полат Нурниязов

Родился в 1986 году. Заведующий складом в ООО «Сада-Марс».

Обвиняется по статье 244 Уголовного кодекса.

Саиыпназар Калимов

Родился в 1980 году. Занимался индивидуальной предпринимательской деятельностью.

Обвиняется по статье 244 Уголовного кодекса.

Нурлан Султамуратов

Родился в 1998 году. Наемный работник.

Обвиняется по статье 244 Уголовного кодекса.

Арыслан Темирханов

Родился в 1986 году. Охранник в предприятии «Устюрт геофизика».

Обвиняется по статье 244 Уголовного кодекса.

Амирбек Адилбеков

Родился в 1993 году. Специалист в страховой компании.

Обвиняется по статье 244 Уголовного кодекса.

1-2 июля в Каракалпакстане прошли акции протеста против внесения в Конституцию Узбекистана поправок, предусматривающих лишение республики суверенитета. В ходе беспорядков, по официальным данным, погиб 21 человек, пострадали около 300, включая сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

В дни беспорядков на месте событий были задержаны 516 человек, многих наказали в административном порядке и отпустили. В Генпрокуратуре Узбекистана заявили о возбуждении уголовных дел по части 4 статьи 159 («Заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Республики Узбекистан») и по ряду других статей Уголовного кодекса. Ранее сообщалось, что по делу проходят 14 человек.

Протесты прекратились после того, как в Нукус прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и выступил за отмену вызвавших возмущение поправок. В суверенной республике был введен режим ЧП (чрезвычайного положения) — с 3 июля по 2 августа, которое досрочно отменили с 21 июля.