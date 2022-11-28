Кличко: отключения света в Киеве могут продлиться до весны

Виталий Кличко

CentralAsia (CA) - Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате обстрелов на прошлой неделе пострадали важные энергетические объекты в разных областях Украины. Он призвал горожан быть готовыми к тому, что отключения электричества продолжатся до весны, и не исключил частичную эвакуацию.

В интервью «РБК-Украина» Кличко сказал, что в Киеве электроснабжение уже восстановлено полностью, но из-за дефицита в общеукраинской энергосети применяются отключения. «Отключения могут быть до весны. Это также связано с низкими температурами, у многих людей стоят теплонагревающие приборы — у кого-то теплые полы, у кого-то УФ. Люди в холодное время всегда потребляют больше электроэнергии»,— объяснил мэр.

Виталий Кличко также допустил, что Киев могут частично эвакуировать. «Полной эвакуации не будет — может быть, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород, туда, где могут находиться сервисы»,— уточнил он.

В Киеве открыли уже 430 пунктов обогрева. Кличко призвал горожан запастись едой и водой, а также иметь теплую одежду, заряженные ноутбуки и скачать карты на телефоны. «В случае плохого сценария было бы хорошо, если бы каждый имел возможность либо уехать в свой дом в пригороде, где есть вода, печь, либо уехать к своим знакомым. Но мы делаем все для того, чтобы худшего случая не произошло»,— добавил мэр.

23 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что территория страны подверглась массированным ударам со стороны России. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал эти удары ответом на «накачку западным оружием». К 27 ноября в Киеве почти полностью восстановили электроснабжение. Виталий Кличко призвал жителей переехать в частные дома.