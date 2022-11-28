«Укрэнерго» отключил электричество по всей Украине в экстренном порядке

- Азия и мир, политика
- 15:48, 28 ноября 2022
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- Обновлено: 15:56, 28 ноября 2022
CentralAsia (CA) - «Укрэнерго» с 10:00 по местному времени 28 ноября, применило аварийные отключения по всей территории в результате стремительного роста дефицита мощности. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях», - говорится в сообщении.
В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. В настоящее время дефицит мощности составляет 27%, добавили в пресс-службе.
После устранения причин аварийных отключений блоки вернутся в работу, что уменьшит дефицит в энергосистеме и уменьшит объемы ограничений потребителей, сообщили в «Укрэнерго».
В компании напомнили, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие уже семи волн ракетных ударов российских войск по энергетической инфраструктуре Украины.
«Масштабы и сложность повреждений очень велики. Ремонты продолжаются круглосуточно», - говорится в сообщении.