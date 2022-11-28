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«Укрэнерго» отключил электричество по всей Украине в экстренном порядке

CentralAsia (CA) -  «Укрэнерго» с 10:00 по местному времени 28 ноября, применило аварийные отключения по всей территории в результате стремительного роста дефицита мощности. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях», - говорится в сообщении.

В то же время потребление продолжает расти из-за ухудшения погодных условий. В настоящее время дефицит мощности составляет 27%, добавили в пресс-службе.

После устранения причин аварийных отключений блоки вернутся в работу, что уменьшит дефицит в энергосистеме и уменьшит объемы ограничений потребителей, сообщили в «Укрэнерго».

В компании напомнили, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие уже семи волн ракетных ударов российских войск по энергетической инфраструктуре Украины.

«Масштабы и сложность повреждений очень велики. Ремонты продолжаются круглосуточно», - говорится в сообщении.

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