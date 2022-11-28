CentralAsia (UZ) - Узбекистан полностью восстановил поставки электричества в Афганистан, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Национальной электроэнергетической компании Афганистана (Da Afghanistan Breshna Sherkat – DABS).

«Технические проблемы с экспортом электричества со стороны Узбекистана были решены. В результате электроснабжение Кабула и 18 других провинций восстановлено в обычном режиме», – отметили в DABS.

В начале недели по всему Афганистану начались веерные отключения электричества. Афганская сторона заявила, что это связано с сокращением поставок из Узбекистана. В свою очередь, в Узбекистане эту ситуацию не комментировали. Тем не менее в Ташкенте и других регионах также начались проблемы с электроэнергией, власти были вынуждены ночью отключать иллюминацию и освещение в крупных городах.

Напомним, что в январе этого года Национальные электрические сети Узбекистана и DABS подписали контракт на поставку электроэнергии в 2022 году. Согласно документу, в Афганистан в течение года поступит 2 миллиарда кВт/ч электроэнергии на 100 миллиона долларов.

Электроэнергия поставляется из Узбекистана в Афганистан с 2002 года. В первые годы поставки электроэнергии осуществлялись по сетям электропередачи 10 кВ. С 2009 года, после строительства и ввода в эксплуатацию двух линий электропередачи 220 кВ.

Сейчас прорабатывается проект по строительству новой линии 500 кВ «Сурхан – Пули-Хумри» на территории Афганистана. В результате реализации данной инициативы Афганистан будет обеспечен ежесуточным поступлением 24 млн кВт/ч или 6 млрд кВт/ч электроэнергии в год. Общая протяженность ЛЭП составляет 245,6 км, из которых 45 км приходится на территорию Узбекистана и 200,6 км – Афганистана.