В Ташкенте председатель махалли, избивший инвалида, был уволен. Видео

CentralAsia (UZ) - В социальных сетях распространилось видео, на котором можно увидеть, как в Ташкенте председатель махалли «Армугон» Яккасарайского района пнул инвалида.

Как сообщили в пресс-службе районной администрации, 28 ноября в махаллинском гузаре «Армугон» при участии руководителя организационно-кадрового отдела хокимията Яккасарайского района, начальника районного отдела махалли и поддержки старшего поколения и советника начальника районного отдела поддержки махалли и старшего поколения состоялось собрание.

В результате Азам Кадыров был освобожден от должности председателя махалли «Армугон».

«Сегодня в махаллинском гузаре «Армугон» по данной ситуации состоялось собрание. Азам Кадыров был освобожден от должности председателя махалли «Армугон» с 28 ноября 2022 года за совершение действий, не соответствующих его обязанностям», – говорится в сообщении.

По данным ГУВД Ташкента, инцидент произошел 27 ноября около 12:30 по местному времени на улице Малой кольцевой дороги в Яккасарайском районе.

Выяснилось, что 59-летний глава махалли пнул и оскорбил 49-летнего инвалида.

По вышеуказанному факту правоохранители составили протокол по статье 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административное ответственности. Дело будет направлено в суд.