Организатору митинга в Астане дали 15 суток ареста

CentralAsia (KZ) - В отношении главы проекта TDFA Марата Абиева, который организовал в субботу в Астане незаконный митинг, составлены два дела об административных правонарушениях и по решению суда он арестован на 15 суток, сообщили в пресс-службе столичного суда в понедельник.

«27 ноября специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Астаны рассмотрены два дела об адмправонарушениях в отношении Марата Абиева. Органом полиции в отношении Абиева М. составлены два протокола об административных правонарушениях: за организацию и проведение несанкционированного митинга в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний (ч.7 ст.488 КоАП); за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции в связи с исполнением ими служебных обязанностей (ч.1 ст.667 КоАП)», - сообщили в суде.

Согласно материалам дела, 26 января Абиев организовал митинг в районе Коргалжинского шоссе у развлекательного комплекса «Думан», без разрешения акимата столицы и оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

«Как пояснил он в суде, решил организовать мирный митинг с целью обратить внимание руководства страны на скорейшее рассмотрение проекта по развитию сельского хозяйства. Утверждал, что противоправных деяний не совершал и за день до даты проведения мирного собрания уведомил акима города о предстоящем мероприятии. Вину в совершении административных правонарушений не признал», - процитировали в суде Абиева.

При этом сообщается, что в ходе суда установлено: заявление на проведение мирного митинга Абиев не подавал, а также не реагировал на «неоднократные требование сотрудников полиции о соблюдении порядка и отказался прекратить участие в несанкционированном шествии».

«В суде вина Абиева установлена фактическими сведениями, содержащимися в протоколе об адмправонарушении, видеозаписью и другими материалами дела», - подчеркнули в пресс-службе.

Таким образом, суд признал Абиева виновным и наложил взыскание в виде административного ареста на 15 суток. Решение в законную силу пока не вступило.

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