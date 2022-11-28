Токаев пообещал обеспечить защиту российских инвестиций в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Казахстан будет делать все для защиты российских инвестиций в республике, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным. Токаев также призвал ускорить модернизацию логистических цепочек двух стран.

Президенты РФ и Казахстана по видеосвязи обратились к участникам форума межрегионального сотрудничества, который проходит в Оренбурге. Касым-Жомарт Токаев сказал, что российские инвестиции в Казахстан «с каждым годом только растут». «И мы будем делать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в нашу экономику»,— отметил он.

Токаев также заявил, что сотрудничество между Казахстаном и Россией отличается стабильностью и не идет по пути ограничений, вводимых развитыми странами.

Он отметил, что сама тема форума имеет особое значение в нынешних условиях кризиса в международной торговле и геополитической неопределенности.

«Действительно, снятие всех ограничений и создание взаимовыгодных условий в торговле, безусловно, является ключом к качественному экономическому росту наших стран. Поэтому наша сегодняшняя встреча имеет особое значение», – сообщил президент.

По данным Всемирной торговой организации, самые развитые страны мира, стоявшие у истоков либеральных торговых договоренностей, в последние полгода увеличивают темпы введения экспортных ограничений, отметил Токаев.

«К примеру, страны G20 с мая по октябрь текущего года ввели 47 ограничительных мер на товары, объем торговли которых не превышают 160 млрд долларов. Речь идет о постоянно возникающих запретах на экспорт, дополнительных лицензионных требованиях, квотах и пошлинах. На этом фоне сотрудничество между Казахстаном и Россией, к счастью, отличается от глобальных тенденций», – отметил президент Казахстана.

Токаев проинформировал, что в прошлом месяце страны отметили знаменательную дату 30-летия установления дипломатических отношений.

Токаев подчеркнул, что за эти годы Казахстан и Россия смогли выстроить взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства.

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