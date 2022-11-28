Казахстан и Россия углубляют сотрудничество в транзите нефти, газа и электричества, - Путин

CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин заявил о развитии сотрудничества между Казахстаном и Россией в нефтегазовой и электроэнергетической сферах, включая взаимные поставки и транзит нефти, газа и электричества.

Во время приветственного слова участникам межрегионального форума в Оренбурге глава РФ сообщил, что сейчас реализуются совместные российско-казахстанские инициативы по развитию энергетической инфраструктуры, разведки и добычи углеводородов, продвигается сотрудничество в нефтегазовой и электроэнергетической сферах, включая взаимные поставки и транзит нефти, газа и электричества.

«Россия и Казахстан активно взаимодействуют и в рамках Евразийского союза, где формируются общие энергетические рынки», - сказал Путин, обращаясь к участникам пленарного заседания межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Оренбурге.

Также, в ходе обращения глав государств к участникам форума, Владимир Путин пожелал казахстанскому лидеру успехов в выполнении всех намеченный преобразований.

«У нас было заранее обусловлено вместе обратиться к участникам и гостям уже 18-го по счету российско-казахстанского форума регионов, и мы, конечно же, рады, что в Оренбурге собрались руководители органов власти порядка 40 регионов двух стран, законодатели, представители министерств и ведомств, научных и общественных кругов», - отметил Путин.

По его словам, в таком широком формате обсуждаются «действительно насущные вопросы двустороннего взаимодействия в самых разных сферах политики, экономики, гуманитарной области, намечаются новые совместные проекты». Президент России обратил внимание на главную тему нынешнего форума - снятие инфраструктурных ограничений в международной торговле.

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