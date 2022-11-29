Корейский актер-суперзвезда Хён Бин был в Монголии, когда родился его ребенок

CentralAsia (MNG) - СМИ сообщают, что Хён Бин в настоящее время снимается в Монголии и еще не встретил своего новорожденного сына.

Согласно сообщениям СМИ от 28 ноября, актер Хён Бин не смог встретиться со своим сыном во время его рождения из-за графика съемок в Монголии.

Один из инсайдеров прокомментировал: «Команда режиссера У Мин Хо в «Харбине» в настоящее время погружена в съемки. Хён Бин неустанно работает над тем, чтобы нести груз главной роли в фильме».

Таким образом, поскольку Хён Бин был в Монголии для съемок своего предстоящего фильма «Харбин», актер не смог быть рядом с Сон Йе Джин, когда у нее начались схватки.

Ранее, 27 ноября, агентство Сон Е Чжин подтвердило, что актриса родила здорового мальчика. Изначально она должна была родить в декабре, но роды начались на несколько дней раньше.

Сообщалось, что Хён Бин вернулся в Южную Корею после завершения съемок фильма «Харбин» в Монголии и находится с Сон Йе Джин и их сыном.

Согласно сообщению SpotvNews от 28 ноября, Хён Бин вернулся в Корею и заботится о Сон Йе Джин, которая родила им сына.

Между тем, в «Харбине» Хён Бин сыграет роль борца за независимость Кореи Ан Чжун Гына, известного убийством первого премьер-министра Японии Ито Хиробуми в 1909 году.

Хён Бин (현빈, при рождении Ким Тэпён 김태평) — южнокорейский актёр и модель. Известен по фильмам «Первая любовь миллионера», «Я очень счастлив» и корейским сериалам (дорамам) «Ирландия», «Меня зовут Ким Сам-Сун», «Снежная королева», «Мир, в котором они живут», «Друг, это наша с тобой легенда», «Таинственный сад», «Воспоминания об Альгамбре», «Любовное приземление».

Хён Бин родился и вырос в Сеуле в Южной Корее вместе со своим старшим братом. Мечта стать актером появилась у Хён Бина ещё в старшей школе. Он посещал актёрский кружок под видом, что идёт в библиотеку. Когда это выяснилось, ему запретили посещать эти занятия. Но вскоре родители сдались перед настойчивостью сына, поставив, правда, условие: он должен получить образование в Театральной студии университета Чхон-Ан. Хён Бин выпустился из театральной студии университета Чжон-Ан (Chung-Ang University) в 2004 году.

Его супруга тоже звезда в Корее. Сон Йе Джин (손예진) — южнокорейская актриса кино и телевидения. Прославилась ролями в романтических фильмах и телесериалах, таких как «Классика» (2003), «Летний аромат» (2003), «Момент, который нужно помнить» (2004) и «Апрельский снег» (2005). Завоевала актёрское признание за свою универсальность в различных жанрах, в частности, в фильмах «Одна в любви» (2006), «Моя жена вышла замуж» (2008), «Личный вкус» (2010), «Пираты» (2014) и картинах 2016 года «Поднятая правда» и «Последнее. Принцесса».[1] Она также известна своими главными ролями в романтических драмах, таких как «Что-то под дождём» (2018) и «Любовное приземление» (2019).

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