CentralAsia (MNG) - Во второй половине дня 28 ноября председатель Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа в Доме народных представителей во время его государственного визита в Китай.

Председатель Си приветствовал президента Хурэлсуха и отметил, что повторная встреча двух президентов через два месяца, как и было обещано, в полной мере отражает высокий уровень китайско-монгольских отношений. Две страны являются важными соседями друг для друга. В коренных интересах двух народов поддерживать долгосрочные и стабильные отношения добрососедства, дружбы и сотрудничества. Следуя принципу дружбы, искренности, взаимной выгоды и открытости, Китай стремится к дружбе и партнерству со своими соседними странами. Он придает большое значение укреплению дружбы, взаимного доверия и общих интересов с Монголией.

Две страны поддерживали друг друга в борьбе с COVID-19 и на этом пути укрепляли традиционную дружбу. Обмены и сотрудничество между двумя странами в различных областях достигли значительного прогресса, подавая прекрасный пример межгосударственных отношений. Столкнувшись со все более нестабильной и неопределенной международной обстановкой, Китай готов работать с Монголией над созданием сообщества с общим будущим между двумя странами. Вместе две страны могли бы способствовать долгосрочному и устойчивому развитию всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Монголией и принести большую пользу народам двух стран.

Председатель Си рассказал о 20-м съезде Коммунистической партии Китая (КПК) и о пяти особенностях китайской модернизации. Он отметил, что, поскольку КПК ведет китайский народ всех этнических групп к продвижению национального возрождения на всех фронтах через китайский путь модернизации, Китай не только осуществит собственное процветание, но и внесет свой вклад в соседние страны и за их пределы посредством собственного развития.Китай и Монголия могли бы вместе продвигаться вперед по пути национального возрождения и модернизации и показать пример стремления к комплексному развитию и общему будущему. Совместными усилиями две страны могли бы способствовать построению нового типа международных отношений и сообщества единой судьбы человечества.

Председатель Си подчеркнул, что Китай и Монголия будут уважать независимость, суверенитет, территориальную целостность друг друга и выбор пути развития. Они будут поддерживать друг друга по вопросам, касающимся соответствующих основных интересов и основных проблем. Они улучшат диалог и сотрудничество между различными департаментами и на всех уровнях, а также повысят уровень взаимного обучения в области управления.

Обе стороны будут добиваться большей синергии между инициативой «Один пояс, один путь» и инициативой «Путь развития», между Глобальной инициативой развития и Новой политикой восстановления Монголии, а также между двухэтапной стратегией развития Китая и долгосрочной политикой развития Монголии «Видение-2050». Эти три направления усилий углубят китайско-монгольские отношения и придадут мощный импульс их развитию. Китай готов активизировать сотрудничество с Монголией в ключевых областях экономики, торговли, энергетики, горнодобывающей промышленности и связи, а также расширять сотрудничество в области информационных технологий и глубокой переработки продуктов животноводства. Компетентные ведомства двух стран будут поддерживать тесный контакт, работать над скорейшим открытием новых каналов сообщения и активно продвигать экономический коридор Китай-Монголия-Россия, а также участок газопровода Китай-Россия в Монголии.

Китай приветствует инициативу Монголии «Миллиард деревьев» и готов обсудить с Монголией создание центра сотрудничества по борьбе с опустыниванием.Обе стороны будут укреплять обмены и сотрудничество между законодательными органами, правительствами, политическими партиями и на субнациональном уровне. Они будут более тесно сотрудничать в области науки и техники, образования, здравоохранения, туризма, средств массовой информации, молодежи и обменах между людьми, чтобы укрепить китайско-монгольскую дружбу и принести пользу двум народам. Китай будет активно поддерживать строительство монгольского молодежного спортивного центра и другие проекты в качестве новых ориентиров китайско-монгольской дружбы.

Председатель Си подчеркнул, что, будучи двумя развивающимися странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Китай и Монголия имеют обширные общие интересы в международных и региональных делах. Китай будет работать с Монголией в тесной координации и сотрудничестве, чтобы совместно защищать истинную многосторонность, отвергать блоковую конфронтацию и поддерживать солидарность и сотрудничество международного сообщества.

Председатель Хурэлсух еще раз поздравил с успешным проведением 20-го Всекитайского съезда КПК и поздравил Председателя Си с переизбранием Генеральным секретарем ЦК КПК. Монгольская сторона рада видеть, что под руководством КПК Китай успешно реализовал свою первую столетнюю цель.

Монголия твердо верит, что Генеральный секретарь Си Цзиньпин и КПК будут и впредь руководить китайским народом в деле превращения Китая в великую современную социалистическую страну во всех отношениях, как и планировалось. Будучи постоянными соседями, связанными горами и реками, Монголия и Китай являются хорошими соседями, хорошими друзьями и хорошими партнерами.

Обе стороны оказывали друг другу поддержку и помощь во время пандемии и совместно реагировали на глобальные вызовы, что является ярким примером того, что «друг познаётся в беде». Монголия готова работать с Китаем для расширения политического взаимодействия, твердо поддерживать друг друга, уважать выбор пути развития друг друга и углублять железную дружбу между двумя странами.

Президент Хурэлсух повторил, что Монголия твердо придерживается политики одного Китая, которую она никогда не изменит.Китай — миролюбивая страна, которая никогда в своей истории не вторгалась в другие страны, но искренне помогала другим развиваться. Глобальная инициатива Китая в области развития и Глобальная инициатива в области безопасности направлены на обеспечение мира и развития человечества. Монголия полностью их поддерживает.

Монголия готова работать с Китаем для дальнейшей синергии их стратегий, продолжения сотрудничества «Один пояс, один путь», расширения и углубления сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций, полезных ископаемых, энергетики, инфраструктуры, реагирования на изменение климата, зеленого развития и борьбы с опустыниванием, а также и наращивание экономического коридора Китай-Монголия-Россия.

Поскольку международная и региональная ситуация претерпевает глубокие и сложные изменения, важно, чтобы обе стороны продвигали азиатские ценности и совместно отстаивали мир, стабильность и развитие в Азии. Монголия высоко оценивает усилия Китая по поддержанию мира во всем мире, стабильности и развития, а также международной системы, в основе которой лежит ООН. Это укрепит связь и сотрудничество с Китаем в международных делах в совместных усилиях по укреплению мира и развитию в регионе.

Стороны опубликовали Совместное заявление о продвижении всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху между Китайской Народной Республикой и Монголией, согласившись работать вместе для продвижения модернизации и создания сообщества с общим будущим, основанным на мирном сосуществовании, взаимной поддержке и взаимовыгодное сотрудничество.

В конце переговоров два президента стали свидетелями подписания документов о двустороннем сотрудничестве, касающихся экономики, торговли, инвестиций, таможни и борьбы с опустыниванием.

Перед переговорами председатель Си провел церемонию встречи президента Хурэлсуха в Северном зале Большого Дома народных собраний. На площади Тяньаньмэнь прогремел салют из 21 орудия. Два президента вышли на трибуну, чтобы обойти строй почетного караула Народно-освободительной армии.

После переговоров председатель Си и госпожа Пэн Лиюань устроили приветственный банкет в честь президента Хурэлсуха и его супруги Болорцэцэг.

источник: посольство КНР в Великобритании

перевод: Татар С.Майдар

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