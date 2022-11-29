Новое железнодорожное сообщение Зуунбаян — Ханги открывается в Монголии, — Railway Technology

CentralAsia (MNG) - Новая железнодорожная ветка служит ключевым связующим звеном между железной дорогой Тавантолгой — Зуунбаян и границей Ханги — Мандал.

Новая железнодорожная ветка Зуунбаян — Ханги открылась в Монголии после завершения этапа строительства, начатого в марте.

Протянувшись на 226,9 км через юго-восток Монголии, новая железнодорожная ветка служит ключевым соединением между железной дорогой Тавантолгой — Зуунбаян и переходом Ханги — Мандал на границе Монголии с Китаем.

Дальность перевозки грузов по этому экономическому коридору сократится примерно наполовину после завершения еще одного соединения с новой железной дорогой, строящейся на границе с Китаем.

Ожидается, что железнодорожная ветка Зуунбаян — Ханги повысит экспортную конкурентоспособность страны и экономику в соответствии с «Новой политикой восстановления» правительства.

Ожидается, что ее завершение поддержит 30-процентный рост объема экспортных грузов Монголии.

По данным правительства, с 2025 года прогнозируется, что ежегодные объемы грузовых перевозок стабилизируются почти вдвое по сравнению с существующим уровнем, который составляет 10,4 млн тонн.

После запуска новой железнодорожной ветки премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай сказал: «Новая железная дорога Зуунбаян — Ханги была построена всего за восемь месяцев в рамках модели инвестирования государственно-частного партнерства и является новым шлюзом Монголии для конкурентоспособной транспортировки экспортной продукции горнодобывающей промышленности на мировой рынок.

«Сегодняшнее открытие знаменует собой важную веху в «Новой политике восстановления» правительства Монголии, которая направлена на укрепление экономики страны после пандемии и превращение Монголии в ведущую азиатскую страну к 2050 году».

Монголия не имеет выхода к морю и зависит от 42 сухопутных пограничных пунктов в своей торговле. По состоянию на март 2022 года только три из них были связаны железными дорогами.

источник: Railway Technology

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