Китай повысит совместную энергетическую безопасность и стабильность поставок с Монголией, — Ли Кэцян

Хурэлсух Ухнаа и Ли Кэцян

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил в понедельник, что Китай готов работать с Монголией над улучшением двустороннего торгово-экономического сотрудничества, укреплением сотрудничества в области строительства инфраструктуры, развития угля и других источников энергии, а также совместного обеспечения энергетической безопасности и стабильного снабжения.

Ли сделал это заявление во время встречи с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа в Пекине, подчеркнув, что китайско-монгольское сотрудничество не только способствует региональной стабильности и развитию, но и способствует миру во всем мире.

Китай будет активно продвигать сотрудничество в области приграничного транзита и железнодорожного сообщения и надеется, что две страны будут укреплять сотрудничество в борьбе с опустыниванием и бороться с изменением климата, — добавил Ли.

Как дружественные соседи, сказал Ли, Китай и Монголия «находятся в уникальных условиях для развития дружественного сотрудничества и имеют явные взаимодополняющие преимущества во многих аспектах».

По его словам, Китай всегда придавал большое значение своим отношениям с Монголией и отводил двусторонним отношениям важное место в своей соседской дипломатии.

Премьер-министр заявил, что Китай готов поддерживать более тесные обмены на высоком уровне с Монголией, уважать основные интересы и основные проблемы друг друга и укреплять синергию стратегий развития.

Китай также будет углублять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, улучшать взаимодействие и координацию в региональных и международных делах, а также совместно поднимать китайско-монгольские отношения на новый уровень, — сказал Ли.

Со своей стороны, Хурэлсух сказал, что Монголия готова работать с Китаем для углубления сотрудничества в области инфраструктуры, энергетики и предотвращения опустынивания и борьбы с ним.

По словам Хурэлсуха, Монголия готова облегчить логистику и транспортировку, улучшить таможенное оформление в пограничных портах и приложить совместные усилия, чтобы вывести всеобъемлющее стратегическое партнерство Монголии и Китая на новый уровень.

«Монголия и Китай — хорошие соседи, хорошие друзья и хорошие партнеры», — сказал Хурэлсух.

Монголия привержена развитию долгосрочных, стабильных, добрососедских и дружеских отношений с Китаем, сказал он, добавив, что Монголия готова усилить синергию стратегий развития двух стран и работать над улучшением двусторонней торговли.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения