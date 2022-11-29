Ожидается, что визит президента Монголии принесет плодотворные результаты в рамках BRI, — Global Times

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа находится с государственным визитом в Китае с воскресенья по понедельник, это первый визит с момента его вступления в должность в июне 2021 года. По словам экспертов, это свидетельствует о продолжении дружеской традиции тесных контактов на высшем уровне между двумя сторонами и высоком уровне развития их всестороннего стратегического партнерства.

Руководители, представители и делегации соседних стран посещают Китай с визитом после завершения 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в октябре. Они хорошо знают, что китайская модернизация принесет миру новые возможности, а торговля и инвестиции с Китаем чрезвычайно важны, — считают эксперты.

Чжао Лицзянь, официальный представитель министерства иностранных дел Китая, объявил на прошлой неделе, что в ходе визита председатель КНР Си Цзиньпин проведет официальные переговоры с Хурэлсухом, и два президента совместно станут свидетелями подписания документов о сотрудничестве.

По словам Чжао, премьер-министр Китая Ли Кэцян и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу встретятся с президентом Хурэлсухом соответственно.

Лидеры двух стран проведут углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям и международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, и совместно наметят дальнейший курс развития китайско-монгольских отношений, — сказал Чжао.

«В политическом плане две страны разделяют много идей по глобальному управлению, сотрудничеству в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с Монголией в качестве государства-наблюдателя и вопросам безопасности и стабильности в евразийском регионе. Экономический коридор Монголия-Россия будет включать в себя больше областей сотрудничества, включая приграничную торговлю, цифровизацию, медицинское обслуживание, образование и другие». Об этом в воскресенье Global Times заявил Ли Юнцюань, директор Евразийского исследования социального развития в Исследовательском центре развития Госсовета.

Китай, Монголия и Россия продлили на пять лет план развития экономического коридора Китай-Монголия-Россия в сентябре этого года в Самарканде (Узбекистан), что раскроет огромный потенциал регионального процветания и повысит роль Монголии как транзитного узла.

Монголия, как и многие страны с уязвимой экономикой, сталкивается с высоким риском долга из-за сбоя в мировой экономике и воздействия пандемии. В этом отношении ему нужна помощь Китая, заявил в воскресенье Global Times директор Института международных отношений Китайского университета Жэньминь Ван Ивэй.

Посол Монголии в Китае Бадрал Тувшин заявил в недавнем интервью Центральному телевидению Китая, что экономические преимущества Китая и Монголии в значительной степени дополняют друг друга, а экономическое и торговое сотрудничество является взаимовыгодным и стабильным в долгосрочной перспективе.

В прошлом году объем торговли между двумя сторонами впервые превысил 10 миллиардов долларов. Китай и Монголия будут расширять сотрудничество в сфере торговли, инвестиций, полезных ископаемых, энергетики, связи, цифровой экономики и зеленого развития в рамках инициативы «Один пояс, один путь», — сказал посол.

Китай был главным источником инвестиций и торговым партнером Монголии в течение 18 лет подряд.По сообщению China News, общий объем торговли между Китаем и Монголией составляет более 60 процентов объема внешней торговли Монголии.

Особо следует отметить, что в последние годы значительно активизировалось сотрудничество по строительству транспортных маршрутов и коридоров, что ускорило логистику между Китаем и Монголией и значительно увеличило пропускную способность для сыпучих грузов, особенно полезных ископаемых.

В настоящее время Монголия планирует состыковать несколько новых железнодорожных линий с китайскими портами и надеется обеспечить сильную тягу для экономического и торгового роста между Китаем и Монголией.

Запад раскручивает, что Монголия «наращивает усилия по экспорту угля в энергетически голодный Китай, несмотря на глобальные усилия по прекращению использования загрязняющего окружающую среду ископаемого топлива», сообщает VOA News ссылаясь на отгрузку Монголией 19 миллионов метрических тонн угля в Китай в этом году.

Тем не менее, наблюдатели отметили, что Китай добился больших успехов в технологии десульфурации угля, тем самым значительно сократив выбросы диоксида серы. Китай может помочь Монголии преобразовать свой уголь на всех этапах от добычи до транспортировки, поэтому обе стороны имеют огромный потенциал в сотрудничестве по преобразованию энергии. По словам Вана, это также соответствует продвижению Китаем «зеленого пояса и пути».

Эксперты заявили, что между двумя странами существует много взаимодополняемости в таких областях, как добыча полезных ископаемых, строительство инфраструктуры дорог и коридоров, трансграничная торговля и коммерция, среди прочего. Также ожидается развитие сотрудничества в коневодческой отрасли и трансграничном пастбищном туризме.

авторы: штатные корреспонденты GT

перевод: Татар С.Майдар

источник: Global Times

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