Китай и Монголия придают импульс связям с помощью трех двигателей, — China Global TV Network

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа находится с государственным визитом в Китае всего через два дня после того, как 25 ноября начала работу железная дорога Зуунбаян — Ханги, третья железная дорога, соединяющая Монголию с Китаем.

Помимо улучшения связи, два соседа объединили усилия для борьбы с эпидемией COVID-19, даря друг другу овец и чай, а также углубляя сотрудничество и обмены в различных областях.

Две страны подают хороший пример в межгосударственных отношениях, отметил председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник во время встречи с президентом Хурэлсухом.

Перед лицом растущей нестабильности и неопределенности в международной среде Китай готов работать с монгольской стороной над созданием сообщества с общим будущим и продвижением двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства, чтобы принести больше пользы народам обеих стран, — пообещал Си.

Три двигателя

Си призвал обе стороны углубить три взаимосвязи между инициативой «Один пояс, один путь» и монгольской стратегией развития «Дорога степи», Глобальной инициативой развития и новой политикой возрождения Монголии, а также «двухэтапным» стратегическим планом Китая и долгосрочной политикой развития Монголии, с тем, чтобы создать три двигателя для дальнейшего развития двусторонних отношений.

В 2013 году Си предложил инициативу «Один пояс, один путь» для улучшения региональной связи и экономической интеграции. Стратегия развития «Дорога степи», экономический план, представленный Монголией, направлена на расширение торговли с соседними рынками.

Политика нового возрождения Монголии охватывает комплексные реформы в таких областях, как порт, энергетика, промышленность и экологическое развитие, среди прочего. Си Цзиньпин в понедельник заявил о готовности Китая углублять двустороннее сотрудничество в таких областях, как экономика и торговля, энергетика и добыча полезных ископаемых, связь, информационные технологии и глубокая переработка продуктов животноводства.

Си сказал, что Китай поддерживает план Монголии посадить «один миллиард деревьев» и готов вместе с монгольской стороной изучить возможность создания китайско-монгольского центра сотрудничества по борьбе с опустыниванием.

Председатель КНР также призвал содействовать строительству Экономического коридора Китай-Монголия-Россия и проекту прокладки газопровода Китай-Россия через территорию Монголии.

Первый грузовой поезд Китай-Европа из порта Цзиньчжоу в провинции Ляонин на северо-востоке Китая в Хельсинки, Финляндия, через город Чойбалсан в Монголии был запущен в августе этого года, что соответствует строительству экономического коридора Китай-Монголия-Россия.

Более 10 миллиардов долларов

Поскольку Китай стремится к национальному возрождению, следуя китайскому пути модернизации, Си сказал Хурэлсуху, что Китай не только добьется собственного процветания и развития, но и принесет больше дивидендов развития своим соседям и всему миру.

Китай был главным источником инвестиций и торговым партнером Монголии в течение 18 лет подряд. В прошлом году объем торговли впервые превысил 10 миллиардов долларов.

Согласно данным Академии общественных наук Внутренней Монголии, общий объем торговли между Китаем и Монголией составляет более 60 процентов объема внешней торговли Монголии.

Таможенные данные также показали, что двусторонний товарооборот за первые 10 месяцев этого года достиг 9,68 млрд долларов.

Совместные усилия для мира во всем мире, развития

Два лидера договорились в понедельник приложить совместные усилия для мира и развития во всем мире.

Председатель КНР призвал обе стороны объединиться для развития нового типа международных отношений и внесения вклада в построение сообщества единой судьбы человечества.

Китай и Монголия являются развивающимися странами Азиатско-Тихоокеанского региона и имеют обширные общие интересы в международных и региональных делах, отметил Си, добавив, что Китай готов тесно координировать свои действия с монгольской стороной, чтобы совместно защищать подлинную многосторонность, противостоять блоковому соперничеству и поддерживать международная солидарность и сотрудничество.

Подчеркнув, что нынешняя международная и региональная ситуация претерпевает глубокую и сложную эволюцию, Хурэлсух считает, что обе стороны должны продвигать азиатские ценности и работать вместе для поддержания мира, стабильности и развития в Азии.

Монгольская сторона высоко ценит позитивный вклад Китая в поддержание мира во всем мире, стабильности и развития, а также в международную систему, ядром которой является Организация Объединенных Наций, и готова укреплять связи и сотрудничество с Китаем в международных делах и способствовать поддержанию регионального мира и развития.

Он добавил, что Монголия поддерживает предложенные Китаем Глобальную инициативу развития и Глобальную инициативу безопасности.

источник: China Global TV Network

перевод: Татар С.Майдар

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