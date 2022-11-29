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Подписано 16 документов о сотрудничестве с Монголией и Китаем

CentralAsia (MNG) -  Документы о сотрудничестве были подписаны в рамках государственного визита Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Китай.

Стороны подписали следующие документы:

  1. «Среднесрочная программа развития торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Китайской Народной Республикой»,
  2. «Программа развития инвестиционного сотрудничества между Правительством Монголии и Правительством Китайской Народной Республики».
  3. «Акт на выполнение работ по проекту вспомогательного объекта Монгольского «Центра развития детей с ограниченными возможностями», реализуемому за счет грантовых средств Правительства Китайской Народной Республики».
  4. «Акт о приемке школьного проекта (этап 2), реализованного за счет грантовых средств между Правительством Монголии и Правительством Китайской Народной Республики».
  5. «Меморандум о взаимопонимании о создании рабочей группы по инвестициям и экономическому сотрудничеству между Министерством экономики и развития Монголии и Министерством коммерции Китайской Народной Республики»,
  6. «Меморандум о взаимопонимании между Министерством горной и тяжелой промышленности Монголии и Министерством природных ресурсов Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области минеральных ресурсов».
  7. «Генеральное соглашение между Главным таможенным управлением Монголии и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о сотрудничестве «Единого окна» для международной торговли».
  8. «Протокол между Главным таможенным управлением Монголии и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о требованиях к гигиене растений при экспорте натурального сена из Монголии в Китайскую Народную Республику».
  9. «Меморандум о сотрудничестве между Министерством окружающей среды и туризма Монголии и Национальным департаментом лесного хозяйства и пастбищ Китайской Народной Республики по предотвращению риска засухи, смягчению последствий опустынивания и восстановлению пастбищ».
  10. «Письмо обмена между Правительством Монголии и Правительством Китайской Народной Республики о выполнении технико-экономического обоснования проекта «Национальный художественный большой театр» Монголии с грантом Правительства Китайской Народной Республики Китая».
  11. Письмо об обмене между Правительством Монголии и Правительством Китайской Народной Республики о выполнении технико-экономического обоснования «Спортивно-тренировочного комплекса для детей и юношества имени Президента» с получением гранта Правительства Китайской Народной Республики.
  12. «Дополнительный контракт на реализацию проекта по содействию строительству инфраструктуры пограничного порта Монголии (2)».
  13. «Специальное кредитное соглашение между Правительством Монголии и ЭКСИМ-банком Китая для финансирования строительства проекта «Мостовая подземная конструкция города Улан-Батора под железной дорогой для уменьшения заторов на дорогах».
  14. «Меморандум о взаимопонимании между Улан-Батор, столицей Монголии, и Тяньцзинь, Китайской Народной Республики, о расширении побратимских отношений».
  15. «Соглашение о сотрудничестве между Национальным общественным радио и телевидением Монголии и Центральным радио и телевидением Китая»,
  16. «Меморандум о сотрудничестве между Монгольским обществом Красного Креста и Китайским Красным Крестом».

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