Подписано 16 документов о сотрудничестве с Монголией и Китаем

CentralAsia (MNG) - Документы о сотрудничестве были подписаны в рамках государственного визита Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Китай.

Стороны подписали следующие документы:

«Среднесрочная программа развития торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Китайской Народной Республикой», «Программа развития инвестиционного сотрудничества между Правительством Монголии и Правительством Китайской Народной Республики». «Акт на выполнение работ по проекту вспомогательного объекта Монгольского «Центра развития детей с ограниченными возможностями», реализуемому за счет грантовых средств Правительства Китайской Народной Республики». «Акт о приемке школьного проекта (этап 2), реализованного за счет грантовых средств между Правительством Монголии и Правительством Китайской Народной Республики». «Меморандум о взаимопонимании о создании рабочей группы по инвестициям и экономическому сотрудничеству между Министерством экономики и развития Монголии и Министерством коммерции Китайской Народной Республики», «Меморандум о взаимопонимании между Министерством горной и тяжелой промышленности Монголии и Министерством природных ресурсов Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области минеральных ресурсов». «Генеральное соглашение между Главным таможенным управлением Монголии и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о сотрудничестве «Единого окна» для международной торговли». «Протокол между Главным таможенным управлением Монголии и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о требованиях к гигиене растений при экспорте натурального сена из Монголии в Китайскую Народную Республику». «Меморандум о сотрудничестве между Министерством окружающей среды и туризма Монголии и Национальным департаментом лесного хозяйства и пастбищ Китайской Народной Республики по предотвращению риска засухи, смягчению последствий опустынивания и восстановлению пастбищ». «Письмо обмена между Правительством Монголии и Правительством Китайской Народной Республики о выполнении технико-экономического обоснования проекта «Национальный художественный большой театр» Монголии с грантом Правительства Китайской Народной Республики Китая». Письмо об обмене между Правительством Монголии и Правительством Китайской Народной Республики о выполнении технико-экономического обоснования «Спортивно-тренировочного комплекса для детей и юношества имени Президента» с получением гранта Правительства Китайской Народной Республики. «Дополнительный контракт на реализацию проекта по содействию строительству инфраструктуры пограничного порта Монголии (2)». «Специальное кредитное соглашение между Правительством Монголии и ЭКСИМ-банком Китая для финансирования строительства проекта «Мостовая подземная конструкция города Улан-Батора под железной дорогой для уменьшения заторов на дорогах». «Меморандум о взаимопонимании между Улан-Батор, столицей Монголии, и Тяньцзинь, Китайской Народной Республики, о расширении побратимских отношений». «Соглашение о сотрудничестве между Национальным общественным радио и телевидением Монголии и Центральным радио и телевидением Китая», «Меморандум о сотрудничестве между Монгольским обществом Красного Креста и Китайским Красным Крестом».

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