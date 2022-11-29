Министры иностранных дел Китая и Монголии обещают укреплять сотрудничество

Ван И и Батцэцэг Батмөнх

CentralAsia (MNG) - Член Госсовета и министр иностранных дел Китая Ван И в понедельник провел переговоры с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх в Пекине и пообещал укреплять сотрудничество между двумя странами в таких областях, как экономика, торговля и инфраструктура.

Ван И сказал, что Китай и Монголия являются добрыми соседями и партнерами, а китайско-монгольские отношения в последние годы сохраняют высокие темпы роста, что отвечает интересам обеих стран и обеспечивает стабильность в нестабильном мире.

Он подчеркнул, что визит президента Хурэлсух Ухнаа в Китай сразу после 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая является убедительным доказательством глубокого взаимного доверия между двумя сторонами и их всестороннего стратегического партнерства на высоком уровне.

Он сказал, что Китай воспримет этот визит как возможность реализовать важные консенсусы, достигнутые двумя лидерами, еще больше укрепить обмены в сфере управления, сотрудничать в достижении развития, омоложения и модернизации, а также продвигаться к сообществу с общей судьбой для Китая и Монголии.

Он также высоко оценил дружественную политику монгольской стороны в отношении Китая, добавив, что Китай готов работать с Монголией, чтобы твердо поддерживать друг друга в защите их законных прав и интересов.

Двустороннее сотрудничество полно потенциала и открывает всесторонние возможности для развития, отметил Ван, подчеркнув, что Китай готов укреплять сотрудничество с Монголией в самых разных областях: от экономики, торговли, полезных ископаемых, таможни, инфраструктуры, борьбы с опустыниванием до средств к существованию людей, а также культуры и обмены между людьми.

Батцэцэг выразила готовность координировать свои действия с Китаем на международной арене, продвигать ключевые проекты в области строительства и связи и вывести отношения между двумя странами на новый уровень.

Батцэцэг сопровождает президента Монголии в двухдневном государственном визите в Китай, который начался в воскресенье.

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