Си Цзиньпин и Хурэлсух говорят, что страны будут совместно проводить модернизацию, —Жэньминь жибао

CentralAsia (MNG) - В понедельник Китай и Монголия обязались приложить совместные усилия для продвижения к модернизации и работать для общего будущего, основанного на мирном сосуществовании, солидарности и взаимовыгодном сотрудничестве.

Председатель Си Цзиньпин и находящийся с визитом Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа договорились о расширении двустороннего сотрудничества в ключевых областях, включая экономику, торговлю, энергетику, добычу полезных ископаемых и инфраструктуру, в ходе переговоров в Доме народных представителей в Пекине.

Си расстелил красную ковровую дорожку для Хурэлсуха, который совершает двухдневный государственный визит в Китай, который начался в воскресенье и является его первым визитом в Китай с момента вступления в должность в июне 2021 года.

Он сказал, что поддержание долгосрочной стабильности добрососедства и дружественного сотрудничества между Китаем и Монголией как двумя ключевыми соседними странами отвечает коренным интересам обоих народов.

Перед лицом растущей глобальной нестабильности и неопределенности Пекин готов сотрудничать с Улан-Батором в содействии неуклонному и устойчивому развитию двусторонних отношений и обеспечении большей выгоды для двух народов, руководствуясь видением построения двустороннего сообщества с общей будущем, — сказал Си.

По его словам, две страны могут работать вместе на пути к национальному возрождению и модернизации и подавать пример комплексного развития и общего будущего.

Си призвал обе стороны уважать независимость, суверенитет, территориальную целостность и путь развития друг друга, а также оказывать друг другу поддержку в вопросах, касающихся основных интересов и основных проблем.

Важно добиваться большей синергии между инициативой «Один пояс, один путь» и стратегией развития «Дороги степи»; Глобальная инициатива развития и Новая политика возрождения Монголии; и двухэтапная стратегия развития Китая и долгосрочное видение Монголии до 2050 года, сказал председатель.

Си подчеркнул необходимость дальнейшего двустороннего сотрудничества в области информационных технологий и переработки продуктов животноводства.Он призвал власти обеих сторон к дальнейшему согласованию усилий по открытию новых коридоров для сообщения, развитию экономического коридора Китай-Монголия-Россия и строительству монгольского участка газопровода Китай-Россия.

Си высоко оценил план Улан-Батора по посадке 1 миллиарда деревьев к 2030 году, заявив, что Пекин готов рассмотреть вопрос о совместном создании центра для сотрудничества в борьбе с опустыниванием.

По его словам, обеим сторонам также следует укреплять обмены и сотрудничество между законодательными органами, правительствами, политическими партиями, а также на местном уровне и в таких секторах, как наука и технологии, образование, здравоохранение, туризм, СМИ, молодежь и обмены между людьми.

При этом, сказал Си, обе стороны могут закрепить фундамент двусторонних отношений и принести больше пользы своим народам.

Китай готов предложить поддержку в строительстве таких проектов, как молодежный спортивный центр в Монголии и других проектах, направленных на создание новых ориентиров для двусторонней дружбы, — заявил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что страны разделяют общие интересы в международных и региональных делах, добавив, что Китай готов тесно координировать свои действия и сотрудничать с Монголией, чтобы совместно отстаивать истинную многосторонность, противостоять блоковой конфронтации и защищать единство и сотрудничество международного сообщества.

Хурэлсух сказал, что монгольская сторона твердо верит в то, что Си Цзиньпин и Коммунистическая партия Китая будут и впредь руководить китайским народом в деле всестороннего построения сильной современной социалистической страны.

По его словам, Монголия готова к более тесному политическому обмену с Китаем, оказывает твердую поддержку и углубляет их нерушимую дружбу.

Он подтвердил твердую приверженность своей страны политике одного Китая, которая, по его словам, никогда не изменится.

Он добавил, что монгольская сторона высоко оценивает активный вклад Китая в поддержание глобального мира, стабильности и развития, а также международной системы, в основе которой лежит Организация Объединенных Наций.

Главы двух государств стали свидетелями подписания соглашений о сотрудничестве в таких областях, как экономика, торговля, инвестиции, таможня и борьба с опустыниванием.

На переговорах с Хурэлсухом в понедельник премьер-министр Ли Кэцян заявил, что обеим сторонам следует укреплять сотрудничество в области таможенного оформления, улучшать сообщение на железнодорожных узлах, совместно бороться с опустыниванием и реагировать на изменение климата.

Ли Чжаньшу, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, также встретился с президентом Монголии в понедельник.

перевод: Татар С.Майдар

Источник: 人民日报

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