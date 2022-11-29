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Президент и первая леди Монголии прибыли с государственным визитом в Японию

CentralAsia (MNG) -  29 ноября президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и его супруга Болорцэцэг Лувсандорж прибыли в Токио с государственным визитом в Японию по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Японией.

Президента Монголии приветствовали заместитель министра иностранных дел Японии Ш.Такей, директор Департамента церемоний МИД Т.Симада и Чрезвычайный и Полномочный посол Монголии в Японии Д.Батжаргал.

В ходе визита Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа встретится с Его Величеством Императором Японии Нарухито и проведет официальные переговоры с Премьер-министром Японии Фумио Кисида.

Он также примет Председателя Палаты представителей японского парламента Х.Хосода, Председателя Палаты советников Х.Оцудзи, Председателя Группы японо-монгольской дружбы в Палате представителей Японии М.Хаяши и почетного советника Т. Никаи.

Спустя 12 лет с 2010 года государственный визит главы государства Монголии в Японию имеет важное значение для углубления отношений между Монголией и Японией, укрепления дружбы и дружбы народов, оценки сотрудничества между двумя странами на протяжении полувека, и определение перспектив и направлений развития на ближайшие 50 лет будет иметь большое значение.

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