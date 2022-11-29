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Высший законодатель Китая встретился с президентом Монголии

CentralAsia (MNG) -  В понедельник высший законодатель Китая Ли Чжаньшу встретился с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа.

Отметив, что Китай и Монголия являются близкими соседями, Ли, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), сказал, что ожидается новый прогресс в китайско-монгольских отношениях под стратегическим руководством лидеров двух стран.

Ли сказал, что Китай готов работать с Монголией, чтобы продолжать оказывать твердую взаимную поддержку по вопросам, касающимся основных интересов и основных проблем друг друга, и будет стремиться к дальнейшему синергизму в стратегиях развития, лучшей координации политики и более многостороннему сотрудничеству.

Китай готов продолжать обмены на высоком уровне с законодательными органами Монголии и расширять диалог и сотрудничество, чтобы предоставить правовые гарантии для прагматичного сотрудничества между двумя странами во всех областях, — добавил Ли.

Поздравляя с успехом 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая, Хурэлсух сказал, что Монголия готова укреплять свои долгосрочные добрососедские отношения с Китаем, укреплять взаимовыгодное сотрудничество и и далее продвигать монголо-китайское всеобъемлющее стратегическое партнерство.

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