ВОЗ будет использовать термин MPOX для обозначения оспы обезьян

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет использовать новый термин — MPOX — как синоним оспы обезьян (monkeypox). Оба названия будут использоваться в течение года, пока термин «оспа обезьян» не выведут из употребления. Принятая мера, как пояснили в ВОЗ, позволит избежать стигматизации.

«Когда ранее в этом году распространилась вспышка оспы обезьян, ВОЗ заметила расистские и стигматизирующие высказывания в интернете и в некоторых сообществах»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

В дальнейшем MPOX станет «предпочтительным термином», пояснили в ВОЗ. Период в один год, когда оба термина будут равнозначны, позволит избежать путаницы, вызванной резкой сменой обозначения болезни в разгар вспышки. Также это даст время для обновления публикаций ВОЗ в соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ). При этом термин «оспа обезьян» останется для онлайн-поиска в МКБ.

О планах ВОЗ дать новое название оспе обезьян 23 ноября сообщало Politico. По данным источников издания, решение приняли под давлением администрации президента США, поскольку в Белом доме считают, что прежнее название усугубляет стигматизацию темнокожих людей. Вопрос о переименовании вируса обсуждался с лета. В июне о смене названия просила группа американских ученых. Они указывали, что названия болезней, в частности, не должны содержать наименования животных.