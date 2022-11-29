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Путин предложил Токаеву создать союз России, Казахстана и Узбекистана

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поддерживает высказанное президентом РФ Владимиром Путиным предложение создать некий трехсторонний союз РФ, Казахстана и Узбекистана, в том числе для решения вопросов в газовой сфере.

«Да, есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров. В частности, речь идет о газовой сфере. Но здесь мы не драматизируем какие-либо вопросы. Я только что сказал Владимиру Владимировичу (Путину) о том, что такие вопросы имеются, они требуют обсуждения, но абсолютно без какой-либо драматизации. Это рабочие вопросы», - сказал Токаев на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным, которая прошла после российско-казахстанских переговоров на высшем уровне в Кремле.

Президент Казахстана выразил уверенность, что «мы достигнем соответствующих договоренностей». «Тем более сегодня Владимир Владимирович говорил о том, что нам нужно создать некий трехсторонний союз, и он собирается позвонить президенту Узбекистана», - сообщил Токаев.

Он добавил: «Нам тоже нужно вникнуть в эту тему, во всяком случае мне, не говоря уже о наших специалистах, с тем, чтобы прийти к искомому результату и соглашению». «Почему бы нет», - заключил президент Казахстана.

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