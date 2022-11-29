экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев прибыл во Францию с официальным визитом. Видео

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом во Францию, сообщает пресс-служба президента РК.

В Париже Токаев планирует провести переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. На встрече главы двух государств обсудят перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

По информации пресс-службы, президент Казахстана проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Токаев находится в России с первым официальным визитом после инаугурации. Фото
  • Монголия направит богатства природных ресурсов в новый суверенный фонд благосостояния
  • Путин предложил Токаеву создать союз России, Казахстана и Узбекистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com