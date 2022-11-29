Токаев прибыл во Францию с официальным визитом. Видео

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом во Францию, сообщает пресс-служба президента РК.

В Париже Токаев планирует провести переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. На встрече главы двух государств обсудят перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

По информации пресс-службы, президент Казахстана проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов.

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