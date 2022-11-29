Азербайджан сообщил о передаче Армении останков 146 военных, погибших на границе в сентябре

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CentralAsia (CA) - Азербайджанская сторона передала Армении останки 146 армянских военных, погибших в сентябре на границе. Об этом сообщил начальник управления пресс-службы МИД Айзербайджана Айхан Гаджизаде. Армянская сторона информацию пока не комментировала.

Азербайджан продолжает поиск останков армянских солдат, погибших во время «последней военной провокации Армении» вдоль границы 12–14 сентября. «Поиски армянских солдат, погибших в ходе последней военной провокации, продолжаются»,— сообщает представитель МИД. На сегодняшний день в Армению возвращены останки 146 солдат, отметил Гаджизаде.

Азербайджан и Армения при посредничестве России 10 ноября 2020 года заключили трехстороннее соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В текущем году Армения и Азербайджан вновь обвиняют друг друга в обстрелах своих позиций.

23 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать проект декларации об оказании помощи Армении. Документ Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване обсуждался на саммите ОДКБ.