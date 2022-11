Западные СМИ пишут о масштабных антиковидных протестах в Китае. Фото, видео

CentralAsia (CA) - В крупнейших городах Китая прошли акции протеста против введенных властями жестких антиковидных ограничений. Митингующие недовольны стратегией нулевой терпимости к COVID-19. И протестующие требуют отменить ее, сообщают западные СМИ.

Сообщается, что протесты продолжались несколько дней в столице страны Пекине, крупнейшем городе Китая Шанхае, а также в Нанкине, Чэнду, Ухане и других местах.

«Би-би-си» сообщила о задержаниях китайской полицией участников массовых демонстраций. Отмечается, что участники выступлений часто выходят на улицы с пустыми белыми листами бумаги вместо лозунгов - таким образом они пытаются обойти цензурные запреты.

This anti-#ZeroCovid protest is said to have happened today at Tsinghua University in #Beijing. For young people in #China, a large chunk of this crucial part of their lives has been dominated by the #Covid crisis and all its restrictions. pic.twitter.com/ikq68dSt9A