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Западные СМИ пишут о масштабных антиковидных протестах в Китае. Фото, видео

CentralAsia (CA) -  В крупнейших городах Китая прошли акции протеста против введенных властями жестких антиковидных ограничений. Митингующие недовольны стратегией нулевой терпимости к COVID-19. И протестующие требуют отменить ее, сообщают западные СМИ.

Сообщается, что протесты продолжались несколько дней в столице страны Пекине, крупнейшем городе Китая Шанхае, а также в Нанкине, Чэнду, Ухане и других местах.

«Би-би-си» сообщила о задержаниях китайской полицией участников массовых демонстраций. Отмечается, что участники выступлений часто выходят на улицы с пустыми белыми листами бумаги вместо лозунгов - таким образом они пытаются обойти цензурные запреты.

Как сообщает CNN, протесты в Китае начались после того, как в минувший четверг во время пожара в городе Урумчи погибли 10 человек. Этот случай стал катализатором для вспышки общественного раздражения политикой борьбы с коронавирусом. Потому что в интернете появились видео, которые могут означать, что жесткие меры локдауна помешали пожарным спасти жертв. CNN пишет, что от Шанхая до Пекина люди вышли на улицы, чтобы «почтить погибших в Урумчи, высказаться против политики «нулевой терпимости» к COVID-19, а также требовать свободы и демократии».

В студгородках десятков университетов студенты вышли на протест с транспарантами в руках. Во многих регионах Китая жители закрытых на карантин районов сломали заграждения и вышли на улицы после того, как в пятницу в Урумчи началась акция против «локдауна».

Что именно произошло в Урумчи, неизвестно. Официальные китайские СМИ обошли эту историю молчанием.

В понедельник, в Китае четвертый день подряд фиксируется суточный антирекорд по числу выявленных случаев СOVID-19 за весь период пандемии. Число заболевших за минувшие сутки составило 39 791 человек. Всего же за неполные три года пандемии, по официальным данным, в материковом Китае зарегистрировано 307 802 случая заражения.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 24 ноября в ряде крупнейших городов Китая, включая Пекин и Шанхай, были вновь ужесточены ограничительные меры. Так, в конце прошлой недели власти китайской столицы, население которой составляет 22 млн человек, приняли решение закрыть школы и перевести учащихся на дистанционное обучение. Кроме того, в Пекине закрылись кафе и рестораны, а работодатели стали переводить сотрудников на удаленный режим работы.

На этом фоне, как сообщила в понедельник китайская англоязычная газета Global Times, власти страны создали специальные рабочие группы, которые будут контролировать реализацию мер по борьбе с распространением СOVID-19. Их деятельность будут курировать Государственный комитет по делам здравоохранения и китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний.

С начала пандемии китайские власти следовали политике нулевой терпимости к вирусу, противоэпидемиологический контроль в стране изначально был одним из самых жестких в мире.

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