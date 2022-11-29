Си Цзиньпин рассказал Хурэлсуху о XX Всекитайском съезде КПК и 5 особенностях китайской модернизации, — Global Times

CentralAsia (MNG) - Китай и Монголия укрепляют стратегические связи, обещают увеличить транзит трубопроводов и экономический коридор в условиях мировой нестабильности

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник отметил высокий уровень двусторонних отношений во время встречи с находящимся с визитом президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа и заявил, что Китай готов работать с Монголией для продвижения двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства, которое приносит пользу двум народам в условиях растущей мировой нестабильности и неопределенность.

Лидеры двух стран встретились в сентябре в Самарканде на полях саммита лидеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Дружественные контакты на высоком уровне между Китаем и Монголией подчеркнули большое значение, которое Китай придает добрососедской дипломатии, и приверженность Китая совместному развитию и процветанию в регионе, заявили аналитики, убежденные в том, что взаимное политическое доверие на высоком уровне между двумя соседями будет еще больше укрепить основу для сотрудничества и использовать больше возможностей в различных областях.

В ходе встречи Си рассказал о 20-м съезде Коммунистической партии Китая (КПК) и о пяти особенностях китайской модернизации. Он отметил, что, поскольку КПК ведет китайский народ всех этнических групп к продвижению национального возрождения на всех фронтах через китайский путь модернизации, Китай не только осуществит собственное процветание, но и внесет свой вклад в соседние страны и за их пределы посредством собственного развития.

Китай и Монголия могли бы вместе продвигаться вперед по пути национального возрождения и модернизации и показать пример стремления к комплексному развитию и общему будущему.По словам Си Цзиньпина, совместными усилиями две страны могут способствовать построению нового типа международных отношений и сообщества единой судьбы человечества.

Со своей стороны, Хурэлсух подтвердил свою приверженность принципу одного Китая и пообещал поддержать предложенные Китаем Инициативу глобального развития и Инициативу глобальной безопасности. По его словам, поскольку международная и региональная ситуация претерпевает глубокие и сложные изменения, важно, чтобы обе стороны продвигали азиатские ценности и совместно поддерживали мир, стабильность и развитие в Азии.

В конце переговоров два президента стали свидетелями подписания документов о двустороннем сотрудничестве, касающихся экономики, торговли, инвестиций, таможни и борьбы с опустыниванием.

Перед встречей с Си Хурэлсух встретился соответственно с премьер-министром Ли Кэцяном и Ли Чжаньшу, председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

Ван Ивэй, директор Института международных отношений Китайского университета Жэньминь, сказал, что такого рода договоренности демонстрируют большое значение, которое Китай придает Монголии, поскольку стабильная среда является предпосылкой развития и процветания Китая.

На фоне нарушенной глобальной цепочки поставок взаимодополняющие экономики двух стран могут помочь друг другу преодолеть текущие вызовы, считает эксперт.

В совместном заявлении о продвижении двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху стороны подтвердили, что Китай и Монголия будут уважать пути развития друг друга и поддерживать основные интересы друг друга.

Стороны договорились продолжать преобразовывать дружественные политические отношения в импульс сотрудничества, объединять инициативы двух стран в области развития и расширять сотрудничество в области торговли, инвестиций, финансов, полезных ископаемых и энергетики, инфраструктуры, цифровой экономики и зеленого развития.

Ли Юнцюань, директор Евразийского исследования социального развития в Центре исследований развития при Госсовете, сообщил Global Times, что Китай и Монголия имеют общие идеи и интересы в региональных делах и глобальном управлении и могут сотрудничать по смежным темам в многосторонних рамках, таких как ШОС, в которой Монголия является государством-наблюдателем.

Да Чжиган, директор Института изучения Северо-Восточной Азии при Академии социальных наук провинции Хэйлунцзян, сказал Global Times, что политическое доверие на высоком уровне является основой, на которой может быть инициировано и бесперебойно осуществлено китайско-монгольское сотрудничество.

Да Чжиган также отметил, что в прагматическом плане у двух стран большие перспективы сотрудничества в области логистики, инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства и защиты окружающей среды.

Аналитики согласились с тем, что рынок, капитал и технологии Китая в значительной степени дополняют ресурсные преимущества Монголии, и две страны также обладают большим потенциалом для расширения сотрудничества в рамках предложенной Китаем инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП).

Китай был главным источником инвестиций и торговым партнером Монголии в течение 18 лет подряд.Данные китайской таможни показали, что с января по октябрь двусторонний товарооборот достиг 9,67 млрд долларов, увеличившись в годовом исчислении на 22,7%.

В совместном заявлении поставлена цель довести годовой объем двусторонней торговли до 20 миллиардов долларов в ближайшее время и расширить торговлю углем, железной рудой и сельскохозяйственной продукцией.

Да Чжиган сказал, что есть большие перспективы для сотрудничества в области логистики, инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства и защиты окружающей среды. Среди текущих транспортных проектов Да Чжиган выделил железную дорогу Китай-Монголия-Россия, так как Монголия с улучшенным транспортным сообщением с Китаем также станет лучше интегрирована в региональную торговую сеть и будет иметь более тесные связи с другими азиатскими рынками.

В совместном заявлении также подчеркнута роль экономического коридора Китай-Монголия-Россия и обещано ускорить технико-экономическое обоснование модернизации железнодорожного сообщения и строительства газопровода Китай-Россия, который проходит через Монголию.

Китай и Монголия также решили углубить обмены в области образования, технологий и туризма, увеличить прямые рейсы в соответствии с эпидемической ситуацией и наладить сотрудничество в области уменьшения опасности стихийных бедствий и борьбы с опустыниванием.

По словам Да, такие крупномасштабные проекты будут способствовать не только экономическому развитию, но и укреплению региональной безопасности и стабильности.

Китай неоднократно четко заявлял, в том числе на ключевом партийном съезде, завершившемся в октябре, и во время последней поездки председателя Си на многосторонние мероприятия в Юго-Восточной Азии, что Китай будет придерживаться пути мирного развития и выполнит обещания о совместном процветании за счет собственных Модернизация, считают эксперты.

авторы: штатные корреспонденты GT

перевод: Татар С.Майдар

источник: Global Times

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