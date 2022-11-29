Иранский генерал сообщил о гибели 300 человек в результате протестов

Али Гаджизаде

CentralAsia (CA) - Генерал иранской Армии Али Гаджизаде сообщил, что в результате протестов в Иране и столкновений с правительством погибло более 300 человек. Как сообщил генерал Associated Press, возможно, многие из числа погибших не участвовали в протестах. Гаджизаде — командующий аэрокосмической дивизией Корпуса стражей исламской революции.

Официальной статистики по погибшим в ходе протестов нет. Правозащитная организация Ирана NRAHA сообщала о гибели 450 протестующих и 60 сотрудников служб безопасности. По данным правозащитников, задержано более 18 тыс. человек.

Массовые протесты в Иране начались в сентябре. Поводом стала смерть гражданки Ирана Махсы Амини. 14 сентября полиция нравов задержала 22-летнюю девушку, поскольку она неправильно носила хиджаб. Ее смерть объяснили проблемами со здоровьем. Семья девушки считает, что причиной стали побои со стороны полицейских.

14 ноября суд Ирана вынес первый смертный приговор в отношении протестующего. ООН создаст миссию по расследованию нарушений прав человека в Иране. Власти не будут принимать в нем участие, поскольку считают протесты инициативой Запада.