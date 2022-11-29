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В Токио президент Хурэлсух Ухнаа принял членов японо-монгольского экономического комитета

CentralAsia (MNG) -  В рамках государственного визита в Японию президент Монголии Хурэлсух Ухнаа сегодня принял членов японо-монгольского экономического комитета во главе с Цубай Хироюки.

На встрече президент Монголии отметил ценный вклад комитета в развитие двусторонних отношений и сотрудничества.

Отметив, что в рамках визита будут проводиться регулярные консультации между государственным и частным секторами двух стран, президент подчеркнул важность диверсификации экономики, создания многоукладной экономической структуры, повышения экспортного потенциала.

Президент также выразил уверенность, что японская сторона будет активно сотрудничать с Монголией в привлечении японских инвестиций, а также внедрении технологий и ноу-хау в приоритетные отрасли экономики.

Японо-монгольский экономический комитет, объединяющий 11 крупных японских компаний, работает над продвижением торгово-экономического сотрудничества.

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