«Тройственный газовый союз»: пресс-секретарь Токаева раскрыл детали переговоров с Путиным

CentralAsia (KZ) - В пресс-службе Акорды прокомментировали визит президента Касым-Жомарта Токаева в Москву и переговоры о создании «тройственного газового союза» между Казахстаном, Россией и Узбекистаном.

Пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил, что в Акорду поступают вопросы от журналистов: «О каком тройственном союзе шла речь в Кремле между Токаевым и Путиным?».

«Необходимо отметить, что в ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании «тройственного газового союза» в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. Президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин считают, что необходимо провести детальные переговоры с участием экспертов трёх стран для поиска рационального решения данного вопроса с учётом интересов всех заинтересованных сторон», – сообщил Желдибай.

Ранее стало известно, что в рамках своего государственного визита в Москву Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и обсудил с ним перспективы создания «тройственного союза».

Напомним, в минувшее воскресенье Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву. Это был первый госвизит президента после переизбрания на пост главы Казахстана. В понедельник, 28 ноября Токаев и Путин выступили из Кремля на панельной сессии межрегионального форума, который прошел в Оренбурге.

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