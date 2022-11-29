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Спикер Госудмы прокомментировал частые визиты представителей США в Центральную Азию
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин

CentralAsia (UZ) -  Руководство Узбекистана обладает достаточной мудростью, чтобы оценить возможные последствия сотрудничества с США. Для Европы такое «стратегическое партнерство» закончилось проблемами в экономике. Об том 28 ноября в Ташкенте заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин, комментируя частые визиты представителей США в регион.

«Люди здесь живут мудрые, грамотные — понимают, к чему эти посылы могут привести»,— сказал председатель Госдумы.

Он отметил, что отношения с США, носящие более чем стратегический характер, принесли Европе проблемы в экономике.

«Для себя американцы берут энергоресурсы по одной цене, а для Европы поставляют в четыре раза дороже. Но при этом втянули в санкционные войны против РФ, свернули наши программы, которые позволяли использовать дешевую энергию, а она была именно фундаментом развития промышленности в Германии, во Франции, в других государствах», — сказал Володин.

По его словам, сейчас главы государств Евросоюза, «наконец, стали признавать, что именно российские энергоресурсы были основой благополучия европейцев, но именно США были инициаторами, чтобы эти ресурсы перестали поступать в Европу, а они своими дорогими ресурсами стали их замещать».

«Результат мы с вами видим. Это всё понимают те, кто проживает в странах Азии, особенно те, кто с нами выстраивал отношения всегда на принципах взаимного уважения, дружбы и невмешательства во внутренние дела», — считает Володин.

Он также сообщил, что в ходе визита в Узбекистан обсуждается «самый разный спектр вопросов: в том числе коснулись таких тем, как общая история, традиционные ценности, вопросы культуры».

«У нас много общего. Для нас, допустим, неприемлемо, что пытаются навязать в сфере отношений, пытаясь разрушить семью, навязать новые ценности. Поэтому когда американцы приходят, понятно, в овечьей шкуре, но волчий оскал виден, потому что все понимают, кто пришел»,— добавил спикер.

В мае 2022 года американская правительственная делегация провела турне по Центральной Азии, посетив ряд стран — Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Также в апреле заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея посетила Кыргызстан. В ходе переговоров обсуждались вопросы безопасности и стабильности в Центральной Азии.

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