Россия и Казахстан намерены обеспечить транзит энергоресурсов в третьи страны

CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Москве подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипотношений между двумя странами. В частности, из декларации следует, что Москва и Астана намерены укреплять сотрудничество в топливно-энергетической сфере, в том числе в области разведки и разработки нефтегазовых месторождений.

«Российская Федерация и Республика Казахстан продолжат создавать благоприятные технические и экономические условия для транзита энергоресурсов по территориям друг друга в третьи страны в соответствии с международными обязательствами»,— говорится в декларации, опубликованной на сайте Кремля.

Кроме того, страны продолжат уделять внимание развитию двусторонних отношений в области энергетического и агропромышленного комплексов, биологической безопасности, авиационной, химической и нефтехимической промышленности, металлургии и трубной промышленности, а также в космической и военно-технической сферах.

В декларации отмечается, что Россия и Казахстан воздерживаются от действий, которые могут навредить стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух стран. Для этого стороны намерены проводить консультации по линии министерств иностранных дел.

Накануне, 27 ноября, Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Москву. Это первая зарубежная поездка Токаева после переизбрания на новый семилетний срок 20 ноября.

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