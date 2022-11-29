К 2050 году в Центральной Азии появится 5 млн климатических мигрантов

CentralAsia (UZ) - Приведена информация о расчетах Всемирного банка о климатических мигрантах, которые появятся в регионах Земли из-за климатических изменений.

Как пишет Кun.uz, 28 ноября на пресс-конференции, посвященной участию делегации Узбекистана в 27-м заседании Рамочной конвенции ООН об изменении климата, были озвучены прогнозы о климатических мигрантах, которые появятся на Земле в ближайшие 30 лет.

По словам заместителя генерального директора «Узгидромета» Ибратжона Каримова, к 2050 году 5 млн человек в странах Центральной Азии могут стать климатическими мигрантами.

«В ближайшие 30 лет количество климатических мигрантов в странах Центральной Азии достигнет 5 млн, и они будут вынуждены покинуть места своего проживания и переселяться в другие регионы», — сказал он.

Оказывается, по подсчетам Всемирного банка, к 2050 году «климатическими мигрантами» могут стать в общей сложности 216 млн человек в 6 регионах мира именно из-за изменения климата, засухи, нехватки воды и неблагоприятных биоклиматических условий.

Незамедлительное принятие согласованных мер по сокращению глобальных выбросов и поддержке экологичного, инклюзивного и устойчивого развития могло бы сократить масштабы климатической миграции на целых 80 процентов.

Изменение климата является мощной движущей силой внутренней миграции, так как оно сказывается на источниках доходов населения и резко ухудшает качество жизни в районах, наиболее подверженных его воздействию. К 2050 году численность внутренних «климатических» мигрантов в странах Африки к югу от Сахары может достичь 86 млн, в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе – 49 млн, в Южной Азии – 40 млн, в Северной Африке – 19 млн, в Латинской Америке – 17 млн, а в Восточной Европе и Центральной Азии – 5 млн.

Ранее был сформулирован ряд рекомендаций стратегического характера, которые могут помочь смягчить воздействие факторов, стимулирующих климатическую миграцию, и подготовиться к ожидаемым миграционным потокам, в том числе:

- сокращать выбросы в мировом масштабе и делать всё возможное для достижения целей Парижского соглашения в отношении температуры;

- в полной мере обеспечить учет фактора внутренней климатической миграции при перспективном планировании экологичного, устойчивого и инклюзивного развития;

- готовиться к каждому этапу миграции, чтобы внутренняя климатическая миграция могла стать одной из стратегий адаптации и принести положительные результаты в области развития;

- вкладывать средства в углубленное изучение сущности движущих сил внутренней климатической миграции для продуманной разработки адресных мер политики.

Стало также известно, что к 2050 году в Восточной Европе и Центральной Азии может появиться до 5,1 миллиона «климатических» мигрантов или 2,3 процента от общей прогнозируемой численности населения в верхней части пессимистического базового сценария. Из них до 2,4 миллиона «климатических» мигрантов будут жить в Центральной Азии (в среднем по пессимистическому базовому сценарию).

Прогнозируется, что Ферганская долина (на территории Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана), земли вокруг города Ташкента и низменные районы южного Таджикистана (включая город Душанбе), а также более густонаселенные города северного Казахстана (Караганда, Нур-Султан и Костанай) станут зонами притока «климатических» мигрантов.

«Это связано с ожидаемым увеличением доступности воды и урожайности сельскохозяйственных культур в этих частях Центральной Азии»,- заявили эксперты.

Ожидается, что зонами оттока «климатических» мигрантов станут территории вдоль южной границы Казахстана, районы, прилегающие к Ферганской долине в Узбекистане и Таджикистане, а также земли вокруг Бишкека.

«Это связано с прогнозируемым снижением доступности воды и урожайности сельскохозяйственных культур в этих частях Центральной Азии. По тем же причинам менее крупные районы восточного Туркменистана и юга Узбекистана, расположенные вдоль реки Амударья, также рассматривают в качестве потенциальных зон оттока «климатических» мигрантов»,- говорится в заключении.