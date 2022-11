Крупнейший в мире гавайский вулкан Мауна-Лоа начал извергаться впервые за 40 лет. Фото, видео

CentralAsia (CA) - На Гавайских островах впервые за последние 40 лет начал извергаться вулкан Мауна-Лоа - самый крупный действующий вулкан в мире, пишет «Би-би-си».

Лава пока что не вышла за края кальдеры и не угрожает живущим у подножия горы людям, сообщили представители местной администрации.

A new eruption started on Nov. 28, 2022 on Mauna Loa volcano, Hawaii. This is the USGS webcam recording the past 24 hours at the Mokuʻāweoweo Caldera



