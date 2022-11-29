Крупнейший в мире гавайский вулкан Мауна-Лоа начал извергаться впервые за 40 лет. Фото, видео

CentralAsia (CA) - На Гавайских островах впервые за последние 40 лет начал извергаться вулкан Мауна-Лоа - самый крупный действующий вулкан в мире, пишет «Би-би-си».

Лава пока что не вышла за края кальдеры и не угрожает живущим у подножия горы людям, сообщили представители местной администрации.

A new eruption started on Nov. 28, 2022 on Mauna Loa volcano, Hawaii. This is the USGS webcam recording the past 24 hours at the Mokuʻāweoweo Caldera



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[webcam: https://t.co/paLGCliK7d] pic.twitter.com/4DiE0H08A9 — Massimo (@Rainmaker1973) November 28, 2022

Однако Геологическая служба США предупреждает, что ситуация может измениться очень быстро.

New aerial footage showing lava flowing from Mauna Loa volcano eruption 🌋 @KITV4



(video: Paradise Helicopters) pic.twitter.com/oprB85vNdC — Tom George (@TheTomGeorge) November 28, 2022

На Большом острове Гавайи и в окружающих водах действует предупреждение о возможности разброса пепла вокруг вулкана, и жителям рекомендовано проявлять бдительность.

Mauna Loa eruption hawaii right now pic.twitter.com/uQz5OXwTg2 — kelly (@MAGAHAWAII) November 28, 2022

Последнее извержение началось воскресенье ночью в Мокуавеовео, вершинной кальдере вулкана. Кальдеры - это впадины, которые образуются под вершиной в конце извержения.

Ранее уже было несколько предупреждений о возможном извержении - после нескольких недавних землетрясений в регионе, в том числе более десяти толчков магнитудой более 2,5 в воскресенье.

«Исходя из прошлого опыта, ранние стадии извержения Мауна-Лоа могут быть очень динамичными, а расположение и движение потоков лавы могут быстро меняться», - говорится в сообщении Геологической службы США.

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Также в сообщении отмечается, что если извержение выйдет за стены вершинной кальдеры, потоки лавы могут стекать вниз по склону очень быстро.

«Эти потоки лавы редко представляют угрозу для жизни, но они могут быть крайне разрушительными для инфраструктуры», - говорит британский геофизик по вулканам, доктор Джессика Джонсон, которая работала в Гавайской обсерватории вулканов.

По данным Геологической службы, с 1843 года, когда было задокументировано первое извержение, Мауна-Лоа извергался еще 33 раза. Последние извержение произошло в 1984 году, тогда поток лавы не дошел 8 км до крупнейшего города на острове - Хило.

Из-за такой активности Мауна-Лоа и считают самым крупным в мире действующим вулканом. Также различаются спящие вулканы, которые долгое время не извергались, и потухшие, которые практически наверняка извергаться больше не будут.