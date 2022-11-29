Лукашенко простился с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. Фото, видео

- Азия и мир, политика
- 14:47, 29 ноября 2022
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|Продолжение: Названа вероятная причина внезапной смерти главы МИД Беларуси
|Предыстория: Скончался глава МИД Беларуси Владимир Макей
CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко простился со скончавшимся в субботу министром иностранных дел Владимиром Макеем, придя на церемонию прощания пешком от здания своей администрации.
Telegram-канал «Пул первого» опубликовал фотографию главы белорусского государства возле минского Дома офицеров, уточнив, что Лукашенко пришел на прощание пешком.
Церемония прощания с Макеем проходит во вторник в минском Доме офицеров. В этот же день состоятся похороны министра на Восточном кладбище.
Макей умер 26 ноября на 65-м году жизни. Он родился 5 августа 1958 года в Гродненской области БССР. Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков (ныне - Минский государственный лингвистический университет), служил в советской и затем белорусской армии, представлял Минск при Совете Европы, занимал должность начальника управления общеевропейского сотрудничества МИД. В 2000-2008 годах был помощником президента Белоруссии, затем возглавлял администрацию руководителя государства. На пост министра иностранных дел был назначен 22 августа 2012 года.
По данным СМИ, у главы МИД республики случился инфаркт.