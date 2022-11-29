Токаев встретился с Макроном в Елисейском дворце. Видео

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Елисейский дворец, где его встретил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает пресс-служба Акорды.

После церемонии начались двусторонние переговоры глав государств. На встрече обсудят перспективы развития стратегического партнёрства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Кроме того, Токаев проведёт несколько встреч с представителями французских деловых кругов.

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