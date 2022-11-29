экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Токаев встретился с Макроном в Елисейском дворце. Видео
Предыстория: Токаев прибыл во Францию с официальным визитом. Видео

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Елисейский дворец, где его встретил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает пресс-служба Акорды.

После церемонии начались двусторонние переговоры глав государств. На встрече обсудят перспективы развития стратегического партнёрства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Кроме того, Токаев проведёт несколько встреч с представителями французских деловых кругов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Токаев встретился с Макроном в Елисейском дворце. Видео
  • Азербайджан сообщил о передаче Армении останков 146 военных, погибших на границе в сентябре
  • «Укрэнерго» отключил электричество по всей Украине в экстренном порядке


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com