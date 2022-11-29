Пекин заявил о незаконном вторжении крейсера США в китайские воды

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CentralAsia (CA) - Ракетный крейсер США Chancellorsville вторгся в воды у островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, утверждает представитель южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли. Военные сопроводили американские крейсер, после чего он покинул воды у островов Наньша.

Когда именно произошел этот инцидент, в НОАК не уточнили. «Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, что является еще одним неопровержимым доказательством стремления США к навигационной гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря»,— сказал Тянь Цзюньли (цитата по Reuters).

Седьмой флот США назвал ложными утверждения о незаконном вторжении крейсера Chancellorsville в китайские воды.