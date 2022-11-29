экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Пекин заявил о незаконном вторжении крейсера США в китайские воды
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Ракетный крейсер США Chancellorsville вторгся в воды у островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, утверждает представитель южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли. Военные сопроводили американские крейсер, после чего он покинул воды у островов Наньша.

Когда именно произошел этот инцидент, в НОАК не уточнили. «Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, что является еще одним неопровержимым доказательством стремления США к навигационной гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря»,— сказал Тянь Цзюньли (цитата по Reuters).

Седьмой флот США назвал ложными утверждения о незаконном вторжении крейсера Chancellorsville в китайские воды.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Узбекистане проходит судебный процесс по делу о беспорядках в Каракалпакстане
  • Бывший монгольский модель стал чемпионом Кубка мира в Кыргызстане
  • Новое железнодорожное сообщение Зуунбаян — Ханги открывается в Монголии, — Railway Technology


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com