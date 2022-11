ISW: Войска РФ продвинулись к югу от Бахмута, но это не угрожает ему окружением (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 28 по 29 ноября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российская армия продвинулась к югу от Бахмута. В частности, институт пишет о том, что снимки с геолокацией могут говорить о захвате Озаряновки.

ISW пишет, что несколько российских источников утверждали, что российские войска также захватили Курдюмовку (13 км к юго-западу от Бахмута), Клищеевку (7 км к юго-западу от Бахмута), Андреевку (10 км к юго-западу от Бахмута), Зеленополье (13 км к югу от Бахмута), Подгородное (5 км к северо-востоку от Бахмута) и Спирно (30 км к северо-востоку от Бахмута) с намерением окружить Бахмут с юга и востока, но уточняется, что других подтверждений этому нет.

Выводы института:

Заявленный русскими захват нескольких небольших деревень вокруг Бахмута 27 и 28 ноября не предвещает неминуемого окружения Бахмута русскими.

Российские силы, вероятно, готовятся нанести новую волну ракетных ударов по Украине на следующей неделе, но такие приготовления, скорее всего, направлены на то, чтобы поддержать недавний темп ударов, а не увеличить его.

Российские силы продолжали усилия по защите от украинских контрнаступлений в районе Сватово, поскольку российские источники сообщали, что украинские войска продолжают контрнаступление к западу от Кременной.

Российские силы продолжали укреплять укрепленные позиции и обеспечивать меры безопасности на востоке Херсонской области.

Украинские силы продолжали наносить удары по российским военным объектам и важным логистическим путям на юге Украины.