Торговля, инвестиции и французские школы. Что обсудили в Париже Токаев и Макрон?

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего официального визита в Париж провёл переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает пресс-служба Акорды.

Токаев поблагодарил Макрона за приглашение и за поздравления с переизбранием. Он отметил, что это прекрасная возможность для укрепления стратегического партнёрства двух стран и дальнейшего развития отношений. Президент напомнил, что Франция с 2005 года входит в пятёрку стран-лидеров по объёму инвестиций в экономику Казахстана. За последние девять месяцев торговый оборот двух государств достиг 2,5 млрд долларов, 90% торговли Франции с Центральной Азией приходятся на Казахстан.

Казахстан и Франция совместно реализуют эффективные проекты в сферах энергетики, горнодобывающей и лёгкой промышленности, строительства, аэрокосмической сферы, машиностроения, здравоохранениия и пищевой промышленности. В Казахстане действуют более 170 французских компаний и совместных предприятий, утверждена Дорожная карта по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству до 2030 года.

В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев рассказал о политической и экономической модернизации Казахстана. Эмманюэль Макрон, в свою очередь, подчеркнул важность стратегического партнёрства между Казахстаном и Францией, реализации совместных проектов в сферах экономики и энергетики. Французский лидер сообщил, что в 2024 году в Казахстане откроют новые школы, где будут преподавать французский язык, и выразил поддержку политическим реформам в стране.

«Стороны обстоятельно обменялись мнениями по укреплению связей двух стран в сферах образования и культуры, а также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и ситуацию в Центральной Азии. В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Эмманюэля Макрона посетить Казахстан», – сообщили в пресс-службе Акорды.

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