Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 279 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:35, 29 ноября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины 29 ноября озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 28 ноября.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 88380 (+480) человек,
танков - 2911 (+3) ед,
боевых бронированных машин - 5866 (+5) ед,
артиллерийских систем - 1901 (+2) ед,
РСЗО - 395 (+0) ед,
средств ПВО - 209 (+0) ед,
самолетов - 280 (+2) ед,
вертолетов - 261 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+0),
крылатых ракет – 531 (+0),
кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4423 (+7) ед,
специальной техники – 163 (+0).
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