Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 279 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:35, 29 ноября 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины 29 ноября озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 28 ноября. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 88380 (+480) человек, танков - 2911 (+3) ед, боевых бронированных машин - 5866 (+5) ед, артиллерийских систем - 1901 (+2) ед, РСЗО - 395 (+0) ед, средств ПВО - 209 (+0) ед, самолетов - 280 (+2) ед, вертолетов - 261 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+0), крылатых ракет – 531 (+0), кораблей /катеров - 16 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 4423 (+7) ед, специальной техники – 163 (+0). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia