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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 279 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины 29 ноября озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 28 ноября.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 88380 (+480) человек,

танков - 2911 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 5866 (+5) ед,

артиллерийских систем - 1901 (+2) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средств ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 280 (+2) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1555 (+0),

крылатых ракет – 531 (+0),

кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4423 (+7) ед,

специальной техники – 163 (+0).

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