Минобороны России сообщило о наступлении войск РФ на Донецком направлении

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Вооружённые силы России развивают наступление на Донецком направлении, заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

«На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия», - сказал Конашенков.

По его данным, «за сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей».

Конашенков также сообщил об отражении атак вооружённых сил Украины (ВСУ) на ряде направлений в Харьковской области и Луганской Народной Республике (ЛНР).

«На Купянском направлении в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области противник силами одной ротной тактической группы ВСУ безуспешно пытался атаковать российские войска. В результате нанесенного огневого поражения подразделение ВСУ отброшено на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа», - сообщил он.

На Красно-Лиманском направлении российскими подразделениями пресечена попытка выдвижения ротной тактической группы ВСУ для атаки в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР, сказал Конашенков.

«Огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в исходном районе уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля», - сообщил он.

По словам Конашенкова, российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии в Запорожской области.

«В районе населенного пункта Белогорье Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ», - сказал он.

По его словам, в районе населенного пункта Николаевка (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

«В районе населенного пункта Маломихайловка Днепропетровской области уничтожена украинская радиолокационная станция целеуказания зенитным ракетным комплексам «Пеликан», - отметил Конашенков.

Также, по его данным, в районе населенного пункта Макеевка (ЛНР) уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение десяти пунктам управления противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Доброволье, Терны, Торское, Верхнекаменское, Андреевка, Водяное, Новоселка Донецкой народной республики, Никольское Херсонской области, а также 62 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 148 районах», - сообщил представитель Минобороны РФ.

Конашенков заявил, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять украинских беспилотников в ЛНР и ДНР.

«Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области», - сказал он.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2581 беспилотный летательный аппарат, 391 зенитный ракетный комплекс, 6876 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3628 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7406 единиц специальной военной автомобильной техники», - сообщил Конашенков.