Япония будет и впредь решительно поддерживать устойчивое развитие Монголии

CentralAsia (MNG) - 29 ноября в рамках государственного визита в Японию президент Монголии Хурэлсух Ухнаа провел официальные переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисида.

На официальных переговорах стороны подвели итоги 50-летнего сотрудничества между Монголией и Японией с момента установления дипломатических отношений и обменялись мнениями о будущих целях и перспективах, а также о сотрудничестве на международной и региональной аренах.

Выразив признательность правительству Японии за его последовательную поддержку демократии, реформ и устойчивого развития Монголии, президент Монголии подтвердил свою приверженность дальнейшему укреплению отношений и сотрудничества с Японией, которая разделяет общие ценности демократии, прав человека и рыночной экономики с Монголией.

Премьер-министр Японии выразил удовлетворение государственным визитом президента Монголии, который проходит по случаю 50-летия установления дипломатических отношений. Затем он выразил удовлетворение тесным сотрудничеством сторон на региональной и международной аренах, подтвердив при этом, что Япония привержена поддержке устойчивого развития Монголии.

Стороны договорились о дальнейшем развитии монголо-японских отношений на основе принципов «Особого стратегического партнерства во имя мира и процветания». Кроме того, стороны договорились развивать отношения и сотрудничество, ориентированные на человека, на основе общих ценностей демократии, свободы, прав человека и рыночной экономики, активизируя совместные усилия для решения проблем, стоящих перед международным сообществом.

Стороны обновили Среднесрочную программу монголо-японского стратегического партнерства, которая стала дорожной картой для отношений и сотрудничества между двумя странами, и утвердили 10-летнюю программу действий «Особого стратегического партнерства во имя мира и процветания» между Монголией и Японией с целью углубления сотрудничества в области политики, торговли, инвестиций, развития, ориентированного на человека, и взаимного обмена гражданами.

Подчеркнув, что Япония является одной из крупнейших стран-доноров, последовательно поддерживающих деятельность в экономическом и инвестиционном секторах с момента перехода Монголии к демократии и рыночной экономике, стороны приветствовали подписание обменной ноты между правительствами Монголии и Японии на проект по установке зарядного устройства малой мощности на подстанции Дархан и проект по улучшению энергоснабжения Монголии.

Стороны договорились тесно сотрудничать в целях диверсификации экономики Монголии, увеличения внутреннего производства, обеспечения продовольственной безопасности и улучшения правовой и деловой среды.

Стороны приветствовали организацию 10-го совещания между государственным и частным секторами двух стран, которое проводится в рамках визита президента Монголии, и подтвердили, что они выведут сотрудничество в области экономики, торговли и инвестиций на новый уровень, активизируют сотрудничество между государственным и частным секторами и улучшат преимущества Соглашения об экономическом партнерстве.

Признавая, что взаимопонимание между народами двух стран является основой более тесных двусторонних отношений, стороны договорились продолжить сотрудничество в целях расширения человеческих ресурсов и поощрения молодежных обменов.

Стороны вновь заявили о продолжении совместной работы в координации в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций. Также было подтверждено, что японская сторона будет последовательно поддерживать «Улан-Баторский диалог по безопасности в Северо-Восточной Азии», который оказывает существенное влияние на обеспечение мира и стабильности в регионе.

Подчеркнув важность активизации сотрудничества в области защиты окружающей среды и смягчения последствий изменения климата, японская сторона обязалась посадить 50 000 деревьев в Монголии и организовать обучение 20 000 монгольских детей и молодежи в области окружающей среды, опустынивания и предотвращения стихийных бедствий в поддержку национальное движение «Миллиард деревьев», возглавляемое президентом Монголии.

После официальных переговоров главы государств и правительств двух стран обратились к СМИ и дали информацию.

По итогам этого визита президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступили с совместным заявлением, направленным на развитие «Особого стратегического партнерства во имя мира и процветания» между Монголией и Японией.

Они обновили 10-летнюю программу действий Монголии и Японии «Особое стратегическое партнерство во имя мира и процветания».

Кроме того, министр финансов Монголии Жавхлан Болд и министр иностранных дел Японии Ёшимасу Хаяши подписали меморандум об обмене между правительствами двух стран по «Проекту улучшения энергоснабжения Монголии», который будет реализовываться с помощи гранта от правительства Японии.

2 декабря завершится государственный визит президента Монголии Хурэлсух Ухнаа в Японию.

источник: Офис Президента Монголии

перевод: Татар С.Майдар

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