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Премьер-министр Японии Фумио Кишида встретил президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа

CentralAsia (MNG) -  29 ноября 2022 года премьер-министр Японии Фумио Кисида официально приветствовал президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа, находящегося с государственным визитом в Японии.

Во время церемонии встречи прозвучали государственные гимны Монголии и Японии в исполнении военного оркестра, а японский почетный караул отдал дань уважения.

Церемония встречи завершилась представлением официальных представителей двух сторон президентом Монголии и премьер-министром Японии, и начались официальные переговоры.

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