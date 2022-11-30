Монголия выразила готовность активизировать торгово-инвестиционное сотрудничество с США

CentralAsia (MNG) - 29 ноября премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Монголии Ричарда Буангана.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай подчеркнул, что Правительство Монголии придает большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества и сотрудничества с США, являющимися третьим по значимости соседом нашей страны.

Подчеркнув, что правительство Монголии придает большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с США, премьер-министр поздравил посла с началом его дипломатической миссии в Монголии, приуроченной к 35-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Кроме того, было отмечено, что отношения и сотрудничество между двумя странами будут укрепляться в рамках Стратегического партнерства, и в этом контексте они заинтересованы в наращивании торгового и инвестиционного сотрудничества с США.

Посол Ричард Буанган подчеркнул, что Соединенные Штаты гордятся тем, что являются важным третьим соседом Монголии, и заявил, что будет работать над дальнейшим укреплением стратегического партнерства с Монголией, включая активизацию двусторонних экономических отношений и обогащение их новым содержанием.

«У нас была отличная первая встреча с премьер-министром Оюун-Эрдэнэ сегодня, и мы высоко оценили его понимание того, как мы можем продвинуть, поднять и укрепить отношения между США и Монголией», — написал посол в Твиттере.

Ерөнхий сайд Л. Оюун-Эрдэнэтэй хийсэн анхны уулзалтаараа түүний АНУ-Монгол Улсын харилцааг хэрхэн өргөжүүлэх, эрчимжүүлэх тухай санал бодлыг талархан хүлээж авлаа. Өнөөдрийн уулзалт маань амжилттай болж өнгөрлөө. https://t.co/JFTQUZQifx — Ambassador Richard Buangan (@USAmbMongolia) November 29, 2022

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