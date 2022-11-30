Солнечная ферма и натриево-серная батарея BESS мощностью 3,6 МВтч запущены и работают в Монголии

CentralAsia (MNG) - Азиатский банк развития (АБР) и правительство Монголии открыли солнечную фотоэлектрическую ферму мощностью 5 МВт, гибридную с аккумуляторной системой накопления энергии (BEES) мощностью 3,6 МВтч, в аймаке Завхан, Монголия, сообщил банк в понедельник.

Гибрид, который также включает передовую систему управления энергопотреблением, работающую в столице аймака Завхана Улиастай, полностью подключен к сети и готов обслуживать в основном сельские районы в западной части страны. По данным АБР, станция будет генерировать около 8800 МВтч солнечной энергии и 1300 МВтч заряженной и разряженной энергии в Алтай-Улиастайской энергосистеме.

BESS — это натрий-серный аккумулятор, который лучше подходит для суровых монгольских зим.

Объекты появились в рамках проекта АБР по расширению сектора возобновляемых источников энергии в качестве одного из подпроектов программы. АБР одобрил проект в целом в сентябре 2018 года, предоставив кредитное финансирование для развития распределенных систем возобновляемой энергии мощностью 41 МВт в рамках нескольких подпроектов по производству электроэнергии и тепла в менее развитом регионе западной Монголии. Стратегический климатический фонд и Японский фонд совместного кредитного механизма (JFJCM) предоставили софинансирование в виде гранта.

Гибридный подпроект «Улиастай» — солнечная энергия плюс аккумулирование — был софинансирован за счет гранта в размере 6 млн долларов США (5,8 млн евро) от JFJCM.

«Благодаря этому проекту более 48 000 потребителей из более чем 8 000 домохозяйств в Алтае-Улиастайском районе получат чистую и надежную энергию», — сказал Бекболат Халик, начальник отдела возобновляемых источников энергии министерства энергетики Монголии.

По данным Министерства энергетики, японские компании «JGC Corporation», «NGK Insulators» и монгольская компания «M-C-S International» участвовали в проекте в качестве генерального подрядчика и работали в сложных условиях пандемии и таможенных ограничений.

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