CentralAsia (MNG) - Steppe Gold строит ведущую группу по производству драгоценных металлов в Монголии и реализует планы по расширению рудника AЦO.

Steppe Gold Ltd — ведущая компания по добыче драгоценных металлов в Монголии, производящая золото в действующей оксидной зоне золотого рудника Алтан Цагаан Овоо (АЦО).

Компания завершила технико-экономическое обоснование расширения золотого рудника АЦО примерно до 100 000 унций золота в год за счет разработки нижележащих свежих каменных руд.

Stifel GMP по-прежнему настроен оптимистично в отношении монгольской горнодобывающей компании Steppe Gold Limited (TSX:STGO, OTCQX:STPGF), которая превзошла оценки брокера по прибыли на акцию (EPS) в последнем третьем квартале.

За три месяца до конца сентября Steppe сообщила о скорректированной базовой прибыли (EBITDA) в размере 10,48 млн долларов США при выручке в размере 21,7 млн долларов США, в то время как прибыль на акцию (EPS) составила 0,08 долларов США по сравнению с оценкой Stifel в 0,05 долларов США.

Аналитики отметили, что этот «показатель EPS» был обусловлен более высокой валовой прибылью и более низкими процентными расходами из-за значительного погашения долга в квартале.

Steppe продала 11 700 унций золота за квартал и 18 400 унций серебра, что было ниже ожидаемых брокером 14 400 унций золота и 20 400 унций серебра, но горнодобывающая компания продолжала получать 5-процентную премию к спотовой цене на золото, что является Аналитики также отмечают выгоду от добычи золота в Монголии и продажи его центральному банку, «жадному до золота».

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