Зеленский заявил, что на восстановление Украины нужно более $1 трлн

CentralAsia (CA) - На восстановление Украины потребуется более $1 трлн, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении к Генеральной ассамблее Международного бюро выставок, представляя кандидатуру Одессы на проведение «Экспо-2030».

«Уже сейчас мы привлекаем десятки стран-партнеров к восстановлению Украины. Общий объем средств — $1 трлн», — сказал он.

По словам Зеленского, западные страны и компании смогут «взять шефство» над регионами, городами или предприятиями. Интерес к этому уже проявили Франция, Великобритания, Нидерланды, Германия, Дания, Финляндия, Италия, Турция, Польша, Португалия, Чехия, Словения, Латвия, Эстония, Швейцария, Словакия, Австрия, Греция, Канада, США, Япония и Австралия, перечислил украинский лидер.

В конце июня похожую сумму называл глава Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер. По его словам, Украине может понадобиться до 1 трлн евро ($1,1 трлн) внешней помощи для возмещения ущерба, нанесенного военными действиями. Зеленский в конце августа оценивал объем необходимых для восстановления разрушенной инфраструктуры средств в $600–800 млрд.

В конце октября украинский президент заявлял, что Киев пока не получил «ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления страны на общую сумму $17 млрд.