Премьер Франции заявила о новой волне COVID-19 и призвала носить маски

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что каждый день выявляется более 40 тыс. новых случаев коронавируса, и выразила обеспокоенность тем, что эпидемия возобновилась.

«Эпидемия возвращается. Эта новая волна напоминает нам: вирус не исчез, эпидемия снова ударяет по нам, убивает», - сказала Борн.

Премьер сообщила, что количество госпитализаций среди заболевших коронавирусом за неделю выросло на 10%, а число госпитализаций в реанимации на 22%. Она указала, что на прошлой неделе впоследствии заражения COVID-19 скончалось 400 человек.

Премьер также сообщила, что в ближайшие недели больнице снова придется «справляться с дополнительным давлением» в связи с возобновлением ковида, а также эпидемией бронхиолита, «самой высокой за последние десять лет».

«Эта ситуация оказывает давление на педиатрические службы, и она усугубляется особенно сильной эпидемией сезонного гриппа в этом году», - сказала она.

Борн призвала к применению различных профилактических мер, в том числе ношению масок в людных местах и в транспорте.

«В этом году уровень вакцинации против гриппа очень низкий», - предупредила она, добавив, что только 10% населения, входящего в группу риска, получили вакцину от COVID-19