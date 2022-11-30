144 заболевших за сутки. В Казахстане рост COVID

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 144 новых случая заболевания коронавирусом. Сутками ранее количество заболевших составляло 85 человек.
По данным Минздрава, на 30 ноября лечение от коронавируса продолжают получать 1 020 человек, из них в стационарах находятся 165, на амбулаторном уровне – 855.
Из числа заболевших:
в тяжелом состоянии – 6 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента,
на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
Летальных случаев не зафиксировано.
Всего в стране с марта 2020 года подтверждено 1 396 755 случаев коронавирусной инфекции и 90 331 случай коронавирусной пневмонии.
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Коронавирус в Казахстане
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