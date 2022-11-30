144 заболевших за сутки. В Казахстане рост COVID

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 144 новых случая заболевания коронавирусом. Сутками ранее количество заболевших составляло 85 человек.

По данным Минздрава, на 30 ноября лечение от коронавируса продолжают получать 1 020 человек, из них в стационарах находятся 165, на амбулаторном уровне – 855.

Из числа заболевших:

в тяжелом состоянии – 6 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента,

на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране с марта 2020 года подтверждено 1 396 755 случаев коронавирусной инфекции и 90 331 случай коронавирусной пневмонии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения