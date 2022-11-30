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Власти Ирана освободили 715 заключенных в честь победы сборной в матче на чемпионате мира по футболу

CentralAsia (CA) -  Из тюрем Ирана в связи с победой сборной Ирана в матче против Уэльса на чемпионате мира по футболу в Катаре освободили 715 заключенных. Среди освобожденных есть задержанные в связи с протестами в стране. Об этом сообщает Al-Ain News со ссылкой на агентство Mizan, связанное с иранской судебной системой.

Матч между сборными Ирана и Уэльса прошел 28 ноября. Встреча закончилась со счетом 2:0. В тот же день 715 заключенных были освобождены в 12 провинциях страны.

29 ноября из тюрем освободили еще 1156 задержанных в 20 провинциях Ирана. Как пишет Al-Ain News, амнистия была выдана на основе решения главного судьи, ее причины не уточняются.

Протесты в Иране начались в сентябре этого года после смерти 22-летней Махсы Амини, которую арестовали за неправильное ношение хиджаба. В начале ноября власти Ирана сообщали, что местные суды вынесли обвинительные приговоры против 1 тыс. протестующих. 14 ноября суд в провинции Тегеран вынес смертный приговор одному из протестующих. По словам генерала иранской армии Али Гаджизаде, в ходе протестов погибли около 300 человек.

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