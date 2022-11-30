В Украине заявили о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС после ударов

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CentralAsia (CA) - В результате ракетных ударов с 10 октября в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции (ТЭС, ГЭС). Об этом сообщил глава украинской энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«В течение семи ракетных атак от 10 октября были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции в Украине. Я не могу вдаваться в детали относительно последствий каждого конкретного удара. Но я хочу подчеркнуть — суть объединенной энергосистемы в том, что потребитель получает электроэнергию не только от ближайшей электростанции»,— сказал Кудрицкий в интервью украинскому изданию «Новое время. Бизнес».

По его словам, российские удары усложняют доставку электроэнергии из одних регионов в другие. Также он призвал местные власти «позаботиться о генераторах для наиболее важных уязвимых объектов».

По словам Кудрицкого, «наибольшие последствия» для украинской энергосистемы имела атака 23 ноября, когда в стране «была системная авария и аварийные отключения света во всех регионах». Тогда же были остановлены блоки трех из четырех украинских атомных станций, поскольку от них нельзя было подать генерируемую энергию в сеть.

Глава «Укрэнерго» отметил, что компания и до 10 октября устраняла последствия обстрелов и атак, но затем масштаб их увеличился, поэтому происходящие события стали «новостью для большинства потребителей».

Ракетный удар 10 октября был нанесен после произошедшего 8 октября взрыва на Крымском мосту, в организации которого Москва обвиняет Киев. Украина отрицает свою причастность к взрыву. Затем, как следует из сводок Минобороны РФ, удары были 15–19 октября, 22, 30–31 октября, 15 ноября и последний — 23-го. За день до этого Кудрицкий заявил, что в стране почти не осталось неповрежденных электростанций.