Землетрясение зафиксировано на северо-западе Китая у границы с Казахстаном

- Казахстан, происшествия
- 11:10, 30 ноября 2022
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CentralAsia (KZ) - Подземный толчок силой 3,7 баллов зафиксирован в 55 км северо-западнее города Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 03:43 мск в среду, находился примерно в 100 км от границы с Казахстаном и примерно 400 км от границы с РФ.
Интенсивность сотрясений в эпицентре сейсмособытия составила 4,4 балла по шкале MSK-64.
Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, граничащих с ним районах Монголии, в Туве, Республике Алтай, западной части Бурятии.
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