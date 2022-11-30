Землетрясение зафиксировано на северо-западе Китая у границы с Казахстаном

CentralAsia (KZ) - Подземный толчок силой 3,7 баллов зафиксирован в 55 км северо-западнее города Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 03:43 мск в среду, находился примерно в 100 км от границы с Казахстаном и примерно 400 км от границы с РФ.

Интенсивность сотрясений в эпицентре сейсмособытия составила 4,4 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, граничащих с ним районах Монголии, в Туве, Республике Алтай, западной части Бурятии.

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